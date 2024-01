Schwäne in Bad Liebenzell

1 Sandra Kirst, die Namensgeberin, mit ihrem Mann Michael Lovato und den Töchtern Josie (links) und Maddie bei der Schwantaufe. Foto: Günther Wallburg

Jetzt sind sie offiziell „getauft“, und zwar mit Originalwasser aus dem Kurparksee: „Mona“ und“ Nago“, Bad Liebenzells glückliches Schwanenpaar. Die Taufe fand in Anwesenheit der Namensgeberin Sandra Kirst, von Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Bauhofs im warmen Winterquartier der Tiere, dem städtischen Gewächshaus, statt. Im Frühling werden sie an ihren Stammplatz, den See im Kurpark, umsiedeln.