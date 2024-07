Schwächelnde Nachfrage: Schweizer beantragt bei Arbeitsagentur Kurzarbeit

1 Um das Ergebnis des Unternehmens bei schwieriger Lage zu verbessern, setzt Schweizer Electronic auf Kurzarbeit. Foto: Wegner

Der Vorstand der Schweizer Electronic AG hat die Prognose der Schweizer Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 angepasst und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, darunter auch die Vorbereitung von Kurzarbeit.









In einer Ad-hoc-Mitteilung teilte die börsennotierte Schweizer Electronic AG am Freitag mit, dass die Umsatzprognose von 140 bis 150 Millionen Euro aufgrund des erfolgreichen Großserienstarts der Embedding-Technologie unverändert aufrechterhalten werden könne. „Die Technologie, welche in hybriden Antriebstechnologien eingesetzt wird, profitiert deutlich von der Nachfrageschwäche bei reinen strombetriebenen Fahrzeugen“.