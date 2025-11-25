Schwäbischer Albverein Tailfingen: Ortsgruppe steht vor Auflösung – so geht es weiter

Die Tailfinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins löst sich wohl zum Jahresende 2026 auf: Die angestrebte Fusion mit der Ortsgruppe Onstmettingen ist nicht zustande gekommen.

Abgezeichnet hat es sich seit geraumer Zeit: Für die Tailfinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins geht es nicht mehr weiter. Bereits im April 2024 hatte sich das alte Vorstandsteam lediglich für ein Jahr anstelle der üblichen vier Jahre wählen lassen. Bei der Hauptversammlung im März dieses Jahres blieb die erhoffte Neubesetzung des Vorstands erneut aus; die Mitglieder stimmten mehrheitlich dafür, eine Fusion mit der Onstmettinger Ortsgruppe anzustreben. Bis diese vollzogen war, so der Plan, sollte der bisherige Vorstand kommissarisch im Amt bleiben.

Doch nun steht fest: Die Fusion mit den Onstmettinger Wanderfreunden kommt nicht zustande; das hat Walter Buschbacher, Vertrauensmann der Tailfinger Ortsgruppe, unserer Redaktion bestätigt. Damit wird aller Voraussicht nach eine außerordentliche Mitgliederversammlung am Samstag, 24. Januar, über die Auflösung der Ortsgruppe abstimmen. Der Termin steht fest und ist bereits auf der vereinseigenen Internetseite vermerkt. Schauplatz ist das Foyer der Zollernalb-Halle, Beginn um 17 Uhr.

Neuer Vorstand „äußerst unwahrscheinlich“

Verhindert werden könnte eine Auflösung lediglich, wenn sich bis zu der Versammlung im Januar ein neues Vorstandsteam fände. Das, so Buschbachers Einschätzung, sei aber äußerst unwahrscheinlich: „An unserer Lage hat sich nichts geändert.“ Es fehle die Manpower, um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Die Tailfinger Ortsgruppe zähle inzwischen nur noch 90 Mitglieder, die im Durchschnitt 80 Jahre alt seien. Hinzu kommt, dass der Verein mittlerweile ohne Heimat ist. Die Schlüssel zu den Vereinsräumlichkeiten im Tailfinger Haus der Vereine wurden Ende September abgegeben.

Allerdings werden, sollte die Auflösung der Ortsgruppe im Januar beschlossen werden, nicht schlagartig die Lichter ausgehen. Der Verein wird bis zum Ende des kommenden Jahres abgewickelt, voraussichtlich vom derzeitigen kommissarischen Vorstand. Heißt: Nach wie vor findet monatlich eine Wanderung statt, auch Pläne für einen regelmäßigen Stammtisch existieren. Konkret sind sie laut Buschbacher aber noch nicht. Seniorennachmittage wird es jedoch nicht mehr geben – wo denn auch; es steht ja kein Vereinsheim mehr zur Verfügung

Kulturamt denkt über Alternativen nach

Eine wichtige Aufgabe der Tailfinger Albvereinler ist seit jeher die Pflege des 28 Kilometer langen Wanderwegnetzes: ausschildern und freischneiden, Bänke instandhalten und reparieren – all diese Pflichten wird Buschbacher, Vorstand, Wege- und Pressewart in Personalunion, auch im kommenden Jahr erfüllen – und zweimal im Jahr auf dem Traufgang „Wacholderhöhe“ nach dem Rechten sehen. Doch wer wird sich um den Premiumwanderweg kümmern, wenn es dereinst keine Tailfinger Albvereinler mehr gibt? Das städtische Kulturamt lässt auf Nachfrage verlauten, man denke bereits über Alternativen nach. Doch ehe die Auflösung der Tailfinger Ortsgruppe nicht in Stein gemeißelt ist, mag man sich im Rathaus nicht weiter zu etwaigen Lösungen äußern.

Für Jugend nicht attraktiv genug

Übrigens: Auch wenn die Tailfinger Ortsgruppe im Januar tatsächlich ihre Auflösung beschließen sollte, bleiben die verbliebenen Mitglieder dem Schwäbischen Albverein erhalten. Wer die Lust am Wandern nicht verloren hat, darf sich jederzeit anderen Ortsgruppen anschließen. „Das ist schon heute üblich“, versichert Buschbacher.

Er sieht ein grundsätzliches Problem für das Konzept Albverein: „Für die jungen Leute ist das Angebot nicht mehr attraktiv genug.“ Hochgebirgsklettern oder Mountainbiken müsse der Albverein wohl anbieten, um auch künftig attraktiv für Nachwuchskräfte zu sein. Die Tailfinger Ortsgruppe aber wird, wenn nicht ein Wunder geschieht, solche Angebote nicht mehr machen – und dann gehen nach 134 Jahren die Lichter aus.