Schwäbischer Albverein Tailfingen: Ortsgruppe steht vor Auflösung – so geht es weiter

Die Tailfinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins löst sich wohl zum Jahresende 2026 auf: Die angestrebte Fusion mit der Ortsgruppe Onstmettingen ist nicht zustande gekommen.
Abgezeichnet hat es sich seit geraumer Zeit: Für die Tailfinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins geht es nicht mehr weiter. Bereits im April 2024 hatte sich das alte Vorstandsteam lediglich für ein Jahr anstelle der üblichen vier Jahre wählen lassen. Bei der Hauptversammlung im März dieses Jahres blieb die erhoffte Neubesetzung des Vorstands erneut aus; die Mitglieder stimmten mehrheitlich dafür, eine Fusion mit der Onstmettinger Ortsgruppe anzustreben. Bis diese vollzogen war, so der Plan, sollte der bisherige Vorstand kommissarisch im Amt bleiben.