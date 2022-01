2 Gespannt lauschen die Mitglieder der Laufener Ortsgruppe den Erklärungen ihrer Vorsitzenden, Carmen Feldberger. Von 25 Mitgliedern sprachen sich 21 dafür aus, dass eine Fusion mit der Lautlinger Ortsgruppe vorbereitet werden soll. Quelle: Unbekannt

Ein Zusammenschluss der Lautlinger und Laufener Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins wird immer wahrscheinlicher. Die Lautlinger stimmten in ihrer Jahreshauptversammlung mehrheitlich zu, dass der Ausschuss eine mögliche Fusion vorbereiten soll.















Albstadt-Laufen - Zusammenschluss oder nicht – vor dieser Frage stehen derzeit die Mitglieder der Laufener Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins. Diese hat nämlich von ihren Nachbarn, der Ortsgruppe aus Lautlingen, die Anfrage nach einem Zusammenschluss erhalten. Angesichts der Altersstruktur und der zu geringen Aktivenzahl ist ein Fortbestehen der Lautlinger Ortsgruppe nicht möglich. Carmen Feldberger, Vorsitzende der Laufener Ortsgruppe, fühlte in der Jahreshauptversammlung in der Festhalle den rund Mitgliedern in puncto Fusion auf den Zahn: Sie stellte gleich zu Beginn der Diskussion klar, dass es sich dabei keinesfalls um eine Übernahme der Ortsgruppe Lautlingen handele, sondern um einen Zusammenschluss zweier Vereine. Die Laufener würden sich nicht die Hände reiben und sich auf das Vermögen und vor allem auf das Vereinsheim der Lautlinger freuen. Sie brachte sehr deutlich zum Ausdruck, dass die gesamte Arbeit – vornehmlich die Wegebetreuung – nicht allein von Laufen aus gestemmt werden könne, da müssten sich Mitglieder aus Lautlingen stark einbringen.

Laut Peter Josef Koller, der als stellvertretender Vorsitzender gemeinsam mit der Vorsitzenden Snezana Kling an der Versammlung teilnahm, ist dies kein Problem.

21 Mal Ja, zwei Mal nein und zwei Enthaltungen

Doch nichts überstürzen: Bei der Hauptversammlung ging es schließlich noch nicht um eine Abstimmung über einen Zusammenschluss, sondern lediglich darum, ob die jeweiligen Ausschüsse der beiden Ortsgruppen einen solchen vorbereiten sollen. Von 25 stimmberechtigten Mitgliedern sprachen sich 21 dafür aus, zwei stimmten dagegen und zwei enthielten sich. Erst wenn alles vorbereitet ist, können die Fragen nach dem Vereinsheim und der Aufgabenverteilung beantwortet werden. "Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt wurde", betonte der als Gast anwesende Lautlinger Ortsvorsteher Heiko-Peter Melle und bat darum, zuerst mal alle anstehenden Hürden in der Fusionsverhandlung zu besprechen.

Zusammenschluss nicht vor Januar 2023

Frühestens zum 1. Januar 2023 könnte dann der Zusammenschluss erfolgen, nach außerordentlichen Mitgliederversammlungen in Laufen und Lautlingen, erläuterte Gauobmann Josef Ungar. Es werde dann eine neue Ortsgruppe entstehen, mit eigener Satzung und Wahlen. Auf alle Fälle werde der Laufener Ausschuss geschlossen in die Verhandlungen gehen, wie Feldberger betonte und konnte so die Sorge eines Mitglieds entkräften.

Doch nicht nur die mögliche Fusion stand bei dem Laufener Ortsverein auf der Tagesordnung: Auch die Punkte Neuwahlen, Satzungsänderungen und Ehrungen wurden bei der Hauptversammlung, die dank strenger Hygienevorschriften in der weitläufigen Festhalle stattfinden konnte, behandelt.

Durchschnittsalter liegt bei 63 Jahren

Carmen Feldberger fasste die Aktivitäten des vergangenen, denkbar schwierigen Jahres zusammen: Trotz aller Widrigkeiten konnten im zweiten Halbjahr einige Aktionen und Wanderungen stattfinden. Beispielhaft nannte sie die Maultaschenhockete und die Gründung einer E-Bikegruppe. Ferner musste das alte Vereinsheim aufgelöst werden. Immerhin konnte das bestehende Equipment im alten Adlersaal untergebracht werden. Dazu gehören seit dem Sommer auch 15 Biertischgarnituren, die Gerhard Dölker wieder auf Vordermann gebracht hat. Doch nicht nur er wurde von der Vorsitzenden namentlich aufgelistet, ihr Dank für die geleistete Arbeit richtete sich an alle Helfer und die Liste derer war lang.

Schriftführerin Rosemarie Oehrle berichtete von einigen Ausschusssitzungen und Kassierer Hermann Oehrle legte einen positiven Kassenbericht vor. Insgesamt gehören der Ortsgruppe 92 Mitglieder an, bei einem Durchschnittsalter von 63 Jahren.

Wegewart Gerhard Dölker berichtet von der Pflege von 14 Kilometer Albvereinswege und am Biotop Hermannssitz. Auch das Abräumen der Dobelwiesen erforderte viel Manpower. Gerade der "Rentnertrupp" sei da eine wichtige Stütze.

Gerhard Dölker gibt stellvertretenden Vorsitz ab

Wanderwartin Marion Schulz, seit 2019 ist sie ausgebildete Natur- und Landschaftsführerin, hofft auf ein Wanderjahr ohne pandemiebedingte Ausfälle. War im ersten Halbjahr 2021 noch alles abgesagt worden, so konnten ab Juni einige Wanderungen durchgeführt werden, nach Bad Liebenzell, Burladingen, Überlingen und im Donautal.

Bei den Wahlen wurde nahezu der gesamte Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. Gerhard Dölker schied allerdings als stellvertretender Vorsitzender auf eigenen Wunsch aus, bleibt der Ortsgruppe aber als Wegewart erhalten. Der Vorsitzenden Carmen Feldberger steht als Stellvertreterin nun Karin Mauch-Stotz zur Seite. Mit Blick auf eine mögliche und sogar wahrscheinliche Fusion mit der benachbarten Ortsgruppe wurde die veraltete Satzung auf den neuesten Stand gebracht und die Zahl der möglichen Beisitzer von fünf auf sechs erhöht.

Verdiente Mitglieder

Abschließend erhielten verdiente Mitglieder eine Ehrung: Gustav Scholz hat die Ortsgruppe Laufen über Jahrzehnte hinweg nachhaltig mitgeprägt; Lotte Glück erhielt für 40 Jahre Mitgliedschaft von Gauobmann Josef Ungar eine Urkunde und eine Ehrennadel. Martha Scholz wurde für 60 Jahre Treue zum Verein geehrt, ebenso wie Frieda Schick, für die ihr Ehemann Theodor die Auszeichnungen entgegennahm. Walter Klopfer ist seit 40 Jahren Vereinsmitglied. In Abwesenheit wurden Margot Haasis und Willi Haasis für 40 Jahre und Ursula Beilharz für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt.