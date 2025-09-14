Schwäbischer Albverein Ebingen: Urgestein Döbereiner ist gestorben

Karl-Heinz Döbereiner, früherer Vertrauensmann und Aktivist des Albvereins Ebingen, ist nach schwerer Krankheit 92-jährig gestorben.
Wer es nicht wusste, hätte es nie geahnt: Karl-Heinz Döbereiner, schwäbisches Urgestein des Albvereins Ebingen, war ein gebürtiges Nordlicht – am 30. Juni 1933 kam er in Wilhelmshaven zur Welt. Allerdings zog seine Familie nach Sigmaringen, als er gerade mal vier war, und so waren Karl-Heinz Döbereiners Bildung und Prägung ausschließlich schwäbisch. Er besuchte in Sigmaringen die Volksschule und das Humanistische Gymnasium, wechselte 1947 an die kostenfreie Lehreroberschule Saulgau und zwei Jahre später wie alle evangelischen Lehramtsanwärter nach Nagold. 1954 machte er seinen Abschluss und hatte sodann die Wahl zwischen drei Stellenangeboten. Er entschied sich für die Mittelschule in Ebingen, die heutige Schlossberg-Realschule. Weshalb: „Es hat es mir hier von Anfang an gefallen.“