Schwäbischer Albverein Ebingen: Urgestein Döbereiner ist gestorben

Wer es nicht wusste, hätte es nie geahnt: Karl-Heinz Döbereiner, schwäbisches Urgestein des Albvereins Ebingen, war ein gebürtiges Nordlicht – am 30. Juni 1933 kam er in Wilhelmshaven zur Welt. Allerdings zog seine Familie nach Sigmaringen, als er gerade mal vier war, und so waren Karl-Heinz Döbereiners Bildung und Prägung ausschließlich schwäbisch. Er besuchte in Sigmaringen die Volksschule und das Humanistische Gymnasium, wechselte 1947 an die kostenfreie Lehreroberschule Saulgau und zwei Jahre später wie alle evangelischen Lehramtsanwärter nach Nagold. 1954 machte er seinen Abschluss und hatte sodann die Wahl zwischen drei Stellenangeboten. Er entschied sich für die Mittelschule in Ebingen, die heutige Schlossberg-Realschule. Weshalb: „Es hat es mir hier von Anfang an gefallen.“

Zwei Jahre später kamen einige Junglehrerinnen an die Schule, von denen Karl-Heinz Döbereiner bereits eine kannte: Er und die 16 Monate jüngere Ingeborg Holzwarth waren sich bereits in Nagold über den Weg gelaufen – oder richtiger: übers Parkett, denn sie hatten sich im Tanzkurs kennengelernt. Die beiden jungen Pädagogen erneuerten ihre Bekanntschaft, stellten fest, dass sie dieselben Interessen hatten, und fanden sich alsbald mehr als nur sympathisch. Am 20. März 1959 heirateten sie; zwei Jahre später kam Tochter Sabine zur Welt.

Ingeborg Döbereiner kümmerte sich danach um Kind und Haushalt; erst 1966 nahm sie die Lehrtätigkeitin in beschränktem Umfang wieder auf. Er stieg in der Hierarchie auf: Als er 1992 in den Ruhestand ging, war er 14 Jahre lang Rektor der Ebinger Realschule gewesen, die zeitweise mehr als 1000 Schüler gehabt hatte.

13 Jahre Vertrauensmann und 17 Jahre Wanderwart

Gemäß dem schwäbischen Schulmeisterbrauch war der junge Karl-Heinz Döbereiner bereits bald nach seiner Ankunft in Ebingen auf sanften, aber intensiven Druck seiner älteren Kollegen in den Albverein „eingetreten worden“, wie er selbst es formulierte. 1971 wurde er zum Vertrauensmann der Ortsgruppe gewählt, die damals an die 800 Mitglieder zählte. Er blieb es 13 Jahre lang; danach amtierte er 17 Jahre lang als Wanderwart.

Träger der Landesehrennadel

Darüber hinaus war er federführend daran beteiligt, das 1974 aus zwei Sozialwohnungen im Spitalhof 13 das Vereinsheim entstand, hob mit Hilfe seiner Lehrerkollegen eine Volkstanz- und eine Gitarrengruppe aus der Taufe, hatte wesentlichen Anteil am Aufbau der Beziehung zur Sächsisch-Böhmischen Bergbruderschaft und initiierte 1974 die erste Wacholderheidepflegeaktion. Die Idee, einen historischen Rundweg durch Ebingen auszuschildern, geht ebenfalls auf ihn zurück. Paddeln und Radfahren wurden unter Döbereiners Ägide ins Programm aufgenommen, ebenso Weitwanderungen. Darüber hinaus organisierten die Döbereiners 25 Ausfahrten ins Ausland, unter anderem nach Korfu und Apulien. Karl-Heinz Döbereiners Engagement wurde durch zahlreiche Ehrungen gewürdigt – unter anderem mit der Landesehrennadel.

Gartenarbeit mit über 90 Jahren

Eindrucksvoll war auch das Spektrum der Döbereinerschen Freizeitaktivitäten, darunter Paddeln, Volleyball, Radfahren und die gemeinsame Gartenarbeit, die das Paar noch mit über 90 Jahren verrichtete. Karl-Heinz Döbereiner ist am 9. September nach schwerer Krankheit gestorben; er wird am Donnerstag, 18. September, um 14 Uhr auf dem Ebinger Friedhof beigesetzt.