Am Wochenende fand im Rahmen der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart die Jahrespressekonferenz des Schwäbische Alb Tourismus (SAT) statt. Der Tourismusverband blickt laut eigenen Angaben auf eine positive Tourismusentwicklung im vergangenen Jahr unter der neuen Geschäftsführung von Holger Bäuerle zurück, „der für die Zukunft der Region klare Ziele und Visionen verfolgt“.

2025 feiert die Alb den fünften Geburtstag ihrer Gästekarte „AlbCard“ und erwartet ein Jahr mit neuen Wander- und Radtouren, zahlreichen Jubiläen und Event-Highlights.

Ausblick auf das Jahr 2025

„Als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit ist die jährlich über neun Tage stattfindende CMT in Stuttgart jedes Jahr ein wichtiger Termin im Kalender des Schwäbische Alb Tourismus (SAT). Nicht zuletzt, da die meisten Urlaubsgäste auf der Alb nach wie vor aus Baden-Württemberg stammen und somit auf der CMT ideal erreicht werden können“, heißt es in einer Mitteilung. So präsentiert sich die Schwäbische Alb vom 18. bis 26. Januar in Halle 6 der Messe.

Bei der Jahrespressekonferenz des SAT informierte der Tourismusverband über die Tourismusentwicklung der Schwäbischen Alb und bot einen Ausblick auf ein ereignisreiches Jahr 2025, „das zahlreiche neue Angebote, bedeutende Jubiläen und spannende Events bereithält“.

Tourismuszuständigen sind positiv gestimmt

Holger Bäuerle, der im August 2024 die Geschäftsführung des SAT übernommen hat, betonte die große und stetig zunehmende Bedeutung der Tourismusbranche für die Region: „Die Schwäbische Alb verzeichnete im Jahr 2023 mit fast 6 Millionen Übernachtungen wieder einen neuen Rekord. Über eine Millionen Übernachtungen entfielen dabei auf internationale Gäste, was verdeutlicht, dass die Alb auch bei Gästen aus dem Ausland immer beliebter wird“, resümierte Bäuerle.

Und weiter: „Zudem konnte mit einem generierten Bruttoumsatzvolumen von rund 2,9 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 4,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 entspricht, 2023 ein neuer Höchstwert auf der Schwäbischen Alb erwirtschaftet werden.“

Auch die bislang vorliegenden Zahlen für 2024 stimmen die Tourismuszuständigen der Alb positiv: Mit rund 5,2 Millionen Übernachtungen von Januar bis Oktober 2024 konnte bislang ein Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreicht werden.

Motto lautet Sound der Alb

Bäuerle stellte zudem die Ziele und Schwerpunktthemen des Verbands im Jahr 2025 vor. So stünden unter anderem die Entwicklung des Strategie- und Kommunikationskonzeptes 2030, die Erarbeitung eines neuen Messekonzepts sowie die Einbindung weiterer Wirtschaftspartner auf der diesjährigen Agenda. Seit diesem Jahr fokussiere die Schwäbische Alb außerdem ein jährliches Schwerpunktthema in der Kommunikation: „Das Jahr 2025 steht unter dem Motto ‚Sound der Alb‘. In den Höhlen der Schwäbischen Alb wurden die ältesten Musikinstrumente der Welt gefunden, daher widmen wir uns dieses Jahr hier, am Ursprung der Musik, besonders den musikalischen und klangvollen Highlights und Besonderheiten der Region“, erläuterte Bäuerle das neue Konzept.