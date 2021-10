1 Das 1:0 für Holzhausen im Spiel gegen Rutesheim. Dieses erzielte Janik Michel. Insgesamt zeigte der FC daheim jedoch eine schwache Leistung. Foto: Wagner

Schon vor der Partie hatte das Trainerteam Pascal Reinhardt, Emanuele Ingrao und Oliver Grathwol den FC Holzhausen davor gewarnt, dass die Mannschaft nicht zu Höhenflügen ansetzen sollte. Gegen den SKV Rutesheim, die sich auf den Abstiegsplätzen der Verbandsliga bewegen, war die Leistung dann zu wenig.















Link kopiert

FC Holzhausen – SKV Rutesheim 3:3 (2:1).

Nicht wirklich gut ins Spiel fand der FC Holzhausen, der zum ersten Mal in einem 4-4-2-System auflief, um mehr Druck vor dem Tor vorzubringen. So war Holzhausen gegen schwach agierende Rutesheimer eher überraschend und ein wenig unverdient nach einer halben Stunde 2:0 in Führung. Das erste Tor fiel bereits nach sieben Minuten durch Janik Michel, der nach einer Flanke von Enrico Huss den Ball ganz cool volley nimmt. Beim 2:0 war es ein Eckball von Nils Schuon auf Max Brendle, der diesen einnickte. Auch der Anschlusstreffer von Rutesheim entstand aus dem Nichts. Dabei war es ein langer Ball auf Michael Schürg, von dem man wusste, dass er gefährlich werden könnte.

"In der Halbzeitpause hatten wir das Gefühl, gegen eine Wand zu reden", sagt Reinhardt, der alles andere als zufrieden mit seinem Team war. "Die fehlende Einstellung und die komische Körpersprache" wurden dann auch direkt nach dem Wiederanpfiff bestraft. Ein komplett unnötiges Foul sorgte für eine vielversprechende Freistoßposition für die Gäste. Der Freistoß konnte nicht geklärt werden und landete nach einer billardmäßigen Situation im Strafraum im Tor zum Ausgleich. Obwohl Holzhausen weiterhin schwach agierte und nicht das aufs Feld brachte, was man sich vorgenommen hatte, war es erneut die Heimmannschaft, die nach einer Flanke von Schuon auf Michel, der per Kopf traf, erneut in Führung ging. Zehn Minuten später war es aber wieder ein langer Ball, der dafür sorgte, dass ein Rutesheimer allein auf das Tor von Kevin Fritz zulief und den erneuten Ausgleich erzielte. Danach verwaltete Rutesheim das Ergebnis, Holzhausen drückte zwar noch mal und hatte auch durch Fabio Pfeifhofer die Chance auf das 4:3, doch der verpasste den richtigen Zeitpunkt, um zu schießen.

Nächstes Wochenende geht es gegen Türk Spor Neu-Ulm

"Die Ausrede, dass wir ja bereits am Mittwoch gespielt haben, lassen wir nicht gelten", so Reinhardt. Das sei Kopfsache gewesen, macht es der junge Trainer deutlich. "Wenn jeder denkt: Wir sind vorne in der Tabelle und die sind hinten. So ein Unentschieden kann passieren, aber nicht so wie das am Samstag der Fall war. Jetzt hat jeder bis nächste Woche Zeit, sich Gedanken zu machen, ob er alles in die Waagschale geworfen hat." Vielleicht war es aber auch der kleine "Dämpfer", den die Mannschaft gebraucht hat, denn nächstes Wochenende wartet mit Türk Spor Neu-Ulm ein deutlich stärkerer Gegner.

Tore: 1:0 J. Michel (7.), 2:0 M. Brendle (32.), 2:1 Michael Schürg (42.), 2:2 Jan Kogel (48.), 3:2 J. Michel (64.), 3:3 Valentyn Podolsky (75.).

Schiedsrichter: Vincent Schöller

MANNSCHAFT

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Marius Oberle, Kevin Müller (68. Julian Oberle), Enrico Huss (80. Marcel Sieber), Janik Michel, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Max Brendle (85. Sven Ramic), Oliver Grathwol (58. Luca Pantel), Andrej Schlecht, Nils Schuon.