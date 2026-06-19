Schwache EU-Dipolmatie: Vielstimmiges, sprachloses Europa

Die EU will bei möglichen Friedensgesprächen in Sachen Ukraine mit Russland am Tisch sitzen. Doch in Brüssel ist noch nicht einmal klar, wer überhaupt für die EU sprechen darf.
António Costa ist für einen Moment seinen alten Chef-Reflexen erlegen. Bevor er 2024 EU-Ratspräsident wurde, bestimmte er als Premierminister von Portugal fast zehn Jahre im Alleingang die Geschicke seines Landes. Also wies der 64-Jährige jüngst seinen Brüsseler Kabinettschef Pedro Lourtie ohne jegliche Rücksprache an, mit Moskau Kontakt aufzunehmen. Der sollte erste Gesprächskanäle legen, würde es eines Tages zu Friedensgesprächen in Sachen Ukraine-Krieg kommen. António Costa ist aber nicht mehr Chef eines Landes, sondern nur noch leitender Angestellter eines riesigen EU-Apparates – weshalb ihm beim EU-Gipfel in Brüssel hinter den Kulissen gehörig der Kopf gewaschen wurde.