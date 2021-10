7 Das Herzstück unseres neuen Newsletters "Schwabo7" steht direkt am Anfang: das Editorial. Darin finden Sie aktuelle Themen, eigene Erlebnisse, Ausflugstipps der Region und vieles mehr. Foto: Screenshot

Welche Themen aus unserer und für unsere Region sind wichtig? Was sollte man gelesen haben, um mitreden zu können? Unser neuer Newsletter "Schwabo7" liefert jeden Morgen um 7 Uhr die Antworten.















Oberndorf - Seit dieser Woche gibt es ein neues Produkt aus unserem Haus: Der Newsletter "Schwabo7" liefert zum Aufstehen einen bunten Mix aus interessanten, unterhaltsamen und informativen Themen aus unserer Region und darüber hinaus. Aus folgenden Kategorien besteht unser "Schwabo7":

Editorial

Das Herzstück unseres neuen Newsletters "Schwabo7" steht direkt am Anfang: das Editorial. Unser Autorenteam besteht aus einem achtköpfigen Team (alphabetisch sortiert): Constantin Blaß, Jörg Braun, Cornelius Eyckeler, Jennifer Günzel, Arne Hahn, Stefanie Kübler, Jürgen Maier und Denise Palik. Im Editorial finden Sie aktuelle Themen, eigene Erlebnisse, Ausflugstipps der Region und vieles mehr. Kurzum: Langweilig wird es Ihnen beim Lesen hoffentlich nicht.

Empfehlungen aus "SB Plus"

Unsere Redaktionen sind Tag für Tag unterwegs, um die besten Themen und Geschichten aufzuspüren. Diese finden sich dann in unserer Zeitung und auf unserer Homepage wieder. Im Newsletter bieten wir eine kleine Auswahl an "SB Plus"-Artikeln, die wir für besonders lesenswert und interessant halten. Über die Überschrift oder den Button "Weiterlesen" gelangen Sie zum ganzen Artikel.

Meistgelesene Artikel

Was interessiert die anderen Leserinnen und Leser? Wenn Sie das wissen möchten, werfen Sie einen Blick in die Kategorie "Meistgelesene Artikel". Hier finden Sie die Überschriften der Themen, die auf unserer Homepage besonders oft gelesen wurden. Ein Klick – und Sie landen auf dem vollständigen Artikel.

Das wird heute wichtig

Was wird heute gewählt? Wer heiratet wen? Worüber wird sonst gesprochen? Was in der Politik, in der Gesellschaft oder auch vor der eigenen Haustür passiert, steht in der Rubrik "Das wird heute wichtig".

Auslastung der Intensivbetten

Die Corona-Pandemie beschäftigt unser Leben auch weiterhin. Um auf dem neuesten Stand zu sein, finden Sie die Auslastung der Intensivbetten in unserem Verbreitungsgebiet im "Schwabo7".

Max und Lisa sprechen über...

Wer unsere Unterhaltungs-Seite aufmerksam liest, wird ihnen schon begegnet sein: Reporter Max und Schülerin Lisa sprechen jeden Tag über ein anderes Thema. Dabei stellt meist Lisa die Fragen (wobei auch sie sich in vielen Bereichen super auskennt!) und Max erklärt. Nicht nur für Kinder eine interessante Rubrik.

Hingucker des Tages

Jetzt, im Herbst, kann man tolle Fotos schießen. Aber auch sonst finden sich in unserer Region und darüber hinaus viele Hingucker – sei es an der Fastnacht, beim Wandern oder an versteckten Orten, die kaum jemand kennt. Sie haben auch so ein Foto gemacht? Dann schicken Sie es uns gerne an schwabo7@schwarzwaelder-bote.de!

Wie kann ich mich anmelden?

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich gerne für unseren kostenlosen Newsletter "Schwabo7" an. Dazu wählen Sie auf unserer Newsletter-Seite "Schwabo7" aus. Geben Sie dann noch Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, bestätigen Sie diese, und schon haben Sie sich registriert. Noch ein Tipp: Falls Sie neben unserem "Schwabo7" noch mehr Lesestoff möchten, haben wir auch noch weitere Newsletter wie den "Rottweiler mit Biss" oder unseren "Glücksmomente"-Newsletter im Angebot. Viel Spaß!