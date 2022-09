2 Ein Schäfer konnte im Februar seine Herde nicht mehr versorgen. Nach dem Aufruf mit diesem Foto hatten sich zunächst zwei engagierte Bürger um die Tiere gekümmert. Foto: Wolber

Von einer nachhaltig bewirtschafteten Agrarlandschaft profitieren alle – sie leistet einen Beitrag zur Naherholung, zum Gewässer- und Klimaschutz und zur regionalen Wertschöpfung. Wie das genau funktioniert, zeigen die Dalschäfer in Kirnbach.















Wolfach-Kirnbach - Die Schafherde von Sandy Fleig, Marc Berger und ihrer Gruppe, die sich die Dalschäfer nennen, pflegt rund 15 Hektar Grünland in Kirnbach und am Wolfacher Vorstadtberg. "Die Flächen werden auf Grundlage von Pacht- und Fördergeldverträgen bewirtschaftet", erklärt Fleig im Gespräch mit unserer Redaktion. Vereinzelt grasen die Tiere auch als "Rasenmäher" bei Privatleuten für eine kurze Zeit. "Dafür werden als Gegenleistung zum Beispiel die Zäune gestellt oder es gibt eine Spende", beschreibt Fleig verschiedene Vereinbarungen, die eingegangen werden. Ohne die geht es nicht.

An manchen Tagen arbeitet das Paar bis spät in die Nacht, denn beide sind voll berufstätig. In der großen Hitzeperiode musste je nach Herdengröße mehrmals täglich deren Wasservorrat überprüft werden. "Da war in vier bis fünf Tagen ein Tausend Liter-Tank weg", erinnert sich Fleig. Die ausgedörrten Wiesen am Vorstadtberg machten auch eine vorzeitige Umstellung der Schafe auf andere Weiden notwendig. Dort weiden im Herbst dann noch Ziegen, die eher Raufutter wie Sträucher, Gehölze und Brombeerhecken fressen.

Mehr als 30 Lämmer sind mit dabei

Die mehr als 30 Lämmer sind in der Nähe des Heims von Fleig und Berger untergebracht und werden bereits zugefüttert. "Es braucht viel Zeit und Leidenschaft für den Job", ist sich das Paar einig. Im Schnitt sind es laut Fleig zwei Stunden täglich, die die Arbeit mit den Schafen in Anspruch nimmt. Wesentlich mehr ist es an den Tagen, an denen das Heuen, die Schur oder der Klauenschnitt der Tiere ansteht.

Es war Fleig und Berger bei der Übernahme der Herde klar, dass es mit Stallmisten nicht getan und das Arbeitspensum alleine nicht zu schaffen ist. Er wolle nicht klagen, betont Berger. Wichtig sei ihm vor allem eine realistische Darstellung vom Aufwand, der aufgrund der hiesigen schwierigen Topographie betrieben werden muss und entsprechend teuer ist.

Der bisherige Schäfer konnte die Betreuung der Tiere aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr leisten. Über den vergangenen Winter wurden Fleig und Berger von den anderen Kirnbacher Schäfern unterstützt. "Es war uns ein Anliegen, den Fortbestand der Schafhaltung zu sichern", erklärte das Paar seine Motivation, im Frühjahr einen Aufruf zu starten.

"Uns ist das Tierwohl wichtig"

Mittlerweile arbeiten sechs Personen im engeren Kreis und etwa zwanzig Personen aus dem Umland bei Fleig und Berger mit. "Uns ist das Tierwohl und die Offenhaltung der Landschaft wichtig", erklären die beiden mit Nachdruck.

Zum nachhaltigen Gedanken gehöre laut Fleig und Berger auch, dass bei der Schlachtung der Tiere dessen Wertschöpfung da sei und nichts unnötig im Müll lande. Die Felle werden ordentlich abgezogen und zum Gerber gebracht. Was nicht zum Verzehr geeignet ist, kann als Tierfutter verwertet werden.

Geschlachtet wird über die Wintermonate in Kirnbach und im Sommer in Gutach. So braucht es keine stressigen Transporte für die Tiere.

Der Konsum heimischen Lammfleischs ist nach Meinung von Fleig und Berger ein weiterer Aspekt von nachhaltigem Bewirtschaften. Er dient eben auch zum Erhalt der Biodiversität und wertvoller Landschaften wie dem Kirnbachtal. Zudem ersetzt das heimische Fleisch jenes aus weniger tierfreundlicher Haltung und trägt zur regionalen Wertschöpfung bei.

So geht’s weiter

Eines der dringlichen Vorhaben von Sandy Fleig, Marc Berger und ihrer Dalschäfer-Gruppe ist es, zwingend notwendige Änderungen am bestehenden Stall, der im Eigentum der Stadt Wolfach ist, vorzunehmen. "Anfang des Jahres haben wir dort 170 Kubikmeter Mist ausgeräumt und den Stall soweit auf Vordermann gebracht", schildert Sandy Fleig eine der großen Aktionen. Die Angelegenheit befinde sich im Prozess und es hätten bereits mehrere Termine mit Bürgermeister Thomas Geppert und dem Gemeinderat stattgefunden.