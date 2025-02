Fünftes Gedenkblatt erschienen Erinnerung an ein Schramberger Original

die „Notgemeinschaft Schwarzer Brezelbändel in der Fünftälerstadt Schramberg“ hat ihr fünftes Gedenkblatt in Erinnerung an den verstorbenen Friseurmeister Karl Kühnle zu dieser Fasnet herausgegeben.