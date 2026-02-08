Schwabo-Livestream: Der große Umzug der Zuggesellschaft Villingen als Videoübertragung

Mitten aus dem Narrentreiben in der Villinger Innenstadt: Sehen Sie hier den großen Umzug der Zuggesellschaft am Fasnetsdienstag ab 13.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal.

Wenn am Fastnachtsdienstag in Villingen um 13.30 Uhr der traditionelle große Umzug der Zuggesellschaft startet, geht den Narren das Herz auf. Es ist der krönende Abschluss der Fasnet, an dem neben Narro, Stachi, Morbili und Butzesel viele weitere teilnehmen. Jährlich werden nur zwei bis drei Gastzünfte zu diesem Highlight eingeladen.

Für alle, die nicht dabei sein können oder das Event lieber vom heimischen Sofa aus genießen möchten, streamen wir hier den großen Umzug live auf YouTube:

Einen Tag zuvor - am Fasnetsmontag - streamen wir zudem den traditionellen Narrensprung in Rottweil und danach die Da-Bach-na-Fahrt in Schramberg.

