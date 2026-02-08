Schwabo-Livestream: Der große Umzug der Zuggesellschaft Villingen als Videoübertragung

Mitten aus dem Narrentreiben in der Villinger Innenstadt: Sehen Sie hier den großen Umzug der Zuggesellschaft am Fasnetsdienstag ab 13.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal.
Wenn am Fastnachtsdienstag in Villingen um 13.30 Uhr der traditionelle große Umzug der Zuggesellschaft startet, geht den Narren das Herz auf. Es ist der krönende Abschluss der Fasnet, an dem neben Narro, Stachi, Morbili und Butzesel viele weitere teilnehmen. Jährlich werden nur zwei bis drei Gastzünfte zu diesem Highlight eingeladen.