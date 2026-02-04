Schwabo-Livestream aus der Oberstadt: Wir übertragen den Narrensprung in Oberndorf

Live mit Blick auf den großen Umzug durchs "Städtle": Sehen Sie hier den historische Narrensprung am Fasnetsdienstag ab 8.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal.
Wenn am Fastnachtsdienstag in Oberndorf um 8.30 Uhr die Stadtkapelle in ihren schmucken Bürgerwehruniformen den Oberndorfer Narrenmarsch anstimmt, geht den Narren das Herz auf. Das Highlight der Oberndorfer Fasnet - der historische Narrensprung - startet. Dann ziehen an die 2000 Kleidlesträger, Musiker, Bennerrössle und ein Polizeischantle durchs „Städtle“.