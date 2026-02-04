Schwabo-Livestream aus der Oberstadt: Wir übertragen den Narrensprung in Oberndorf

Live mit Blick auf den großen Umzug durchs "Städtle": Sehen Sie hier den historische Narrensprung am Fasnetsdienstag ab 8.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal.

Wenn am Fastnachtsdienstag in Oberndorf um 8.30 Uhr die Stadtkapelle in ihren schmucken Bürgerwehruniformen den Oberndorfer Narrenmarsch anstimmt, geht den Narren das Herz auf. Das Highlight der Oberndorfer Fasnet - der historische Narrensprung - startet. Dann ziehen an die 2000 Kleidlesträger, Musiker, Bennerrössle und ein Polizeischantle durchs „Städtle“.

Für alle, die nicht dabei sein können oder das Event lieber vom heimischen Sofa aus genießen möchten, streamen wir hier den großen Umzug live auf YouTube:

Einen Tag zuvor - am Fasnetsmontag - streamen wir zudem den traditionellen Narrensprung in Rottweil und danach die Da-Bach-na-Fahrt in Schramberg. Und wer weiterhin nicht genug hat, kann am Fasnetsdienstag ab 13.30 Uhr in den großen Umzug der Zuggesellschaft Villingen hineinschauen.

