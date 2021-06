Hunde als Haustiere sind so begehrt wie nie. Der illegale Handel mit Welpen boomt. Hilke Lorenz berichtet heute im Podcast von ihrer investigativen Recherche zum Thema.

Gerade in Corona- und Home-Office-Zeiten sind viele auf den Hund gekommen. Leider verkaufen undurchsichtige Hundehändler Welpen auch illegal. Hilke Lorenz hat hier in Stuttgart unter anderem auf einem Supermarktparkplatz investigativ recherchiert. Im heutigen Podcast erklärt sie auch, woran man erkennt, ob ein Hundewelpe illegal verkauft wird oder nicht.

