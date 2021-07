Was kann die Luca-App?

Millionen Check-ins, aber kaum Infizierte: Die Luca-App hat bisher kaum Menschen erfasst, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Und das für Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg. Warum die App aber trotzdem sinnvoll ist, erklärt Daten-Redakteur Jan Georg Plavec im Podcast.

Die Luca-App wird intensiv genutzt, seit die Lokale und Restaurants wieder offen haben. Acht Millionen Check-ins gab es in den vergangenen vier Wochen in Baden-Württemberg. Der Nutzen ist aber überschaubar – so wirkt es zumindest auf den ersten Blick.

Doch die App habe durchaus auch ihre positiven Seiten, sagt Daten-Redakteur Jan Georg Plavec. Was die App trotz allem leistet, was mögliche Alternativen wären und warum der digitale Infektionsschutz bisher nicht die erhoffte Wirkung gezeigt hat, erklärt Plavec im Podcast.

