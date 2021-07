Eine brutale Schlägerei in Stuttgart kursiert derzeit als Video im Netz. Ob diese Szenen typisch für Stuttgart sind – und was die Stadt für Maßnahmen ergreift, damit sich diese Vorfälle nicht häufen.

Die Szene hat sich in den Abendstunden am 27. Juni in der Stuttgarter Innenstadt ereignet. Ein Mann stürzt auf den Hinterkopf, als ihn ein Angreifer zurückstößt, der Mann bleibt bewusstlos am Boden liegen. Die Polizei spricht von einem typischen Vorfall. Was bedeutet das für die Leute, die sich in den Abendstunden in der Innenstadt aufhalten? Und ist die Landeshauptstadt unsicherer als andere Städte in Baden-Württemberg? Darüber spricht im heutigen Podcast unser Regionalreporter Christian Milankovic.

