Das Beispiel Israel zeigt: Selbst Geimpfte scheinen vor der Delta-Variante des Coronavirus nicht sicher zu sein. Heute im Podcast: Wie gut die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson gegen die Delta-Variante wirken.

An genügend Impfstoff mangelt es in Deutschland derzeit nicht. Doch selbst Geimpfte scheinen vor der Delta-Variante des Coronavirus nicht sicher zu sein. Das zeigt ein Blick nach Israel, wo bereits 60 Prozent der Menschen vollständig geimpft sind, aber immer häufiger neue Corona-Infektionen gemeldet werden. Damit stellt sich auch bei uns in Deutschland die drängende Frage: Wie gut schützen die Impfstoffe gegen die Delta-Variante? Die Antwort darauf liefert im heutigen Podcast Werner Ludwig aus dem Ressort Wissen.

