Die Wissenschaft hat erste Erkenntnisse zur Wirkung der Impfstoffe gegen die Lambda-Variante – und ihren Einfluss auf Langzeitfolgen einer Coronainfektion. Antworten auf wichtige Fragen dazu gibt es im heutigen Podcast.

In diesen Tagen wird wieder verstärkt über Corona-Impfungen diskutiert: Vor wenigen Tagen hat die Politik Impf-Angebote für Kinder ab 12 Jahren beschlossen. Außerdem gibt es erste Hinweise dazu, wie Impfungen gegen Langzeitfolgen einer Coronainfektion wirken – also Long Covid. Und dann sorgt da noch eine Meldung für Verunsicherung, wonach die Impfstoffe gegen die Lambda-Variante des Coronavirus nicht gut wirken könnten. Antworten auf aktuelle Fragen zu den Corona-Impfungen und zu ihrer Wirkung gibt in dieser Folge des Podcasts Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig.Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

