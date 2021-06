Ab Montag, wenn die Pfingstferien enden, ist in vielen Kreisen in Baden-Württemberg wieder Präsenzunterricht möglich. Wer wieder in die Schule darf - und welche Regeln dann im Klassenzimmer gelten.

Ob die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg ab Montag wieder ihre Klassenkameraden und Lehrer in Präsenz sehen dürfen, hängt ganz von den Inzidenzwerten in den einzelnen Landkreisen und der jeweiligen Klassenstufe ab. Wer wieder zum Präsenzunterricht in die Schule darf – und warum Grundschulen anders behandelt werden als weiterführende Schulen. Renate Allgöwer aus dem Politikressort liefert im heutigen Podcast die Antworten.

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

