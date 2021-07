Weil die Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland längst die Mehrheit der Infektionen ausmacht, wird über eine dritte Impfung für zusätzlichen Schutz diskutiert. Was das bringen würde, erklärt Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig im Podcast.

Quer durch Europa steigen derzeit die Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Verantwortlich dafür ist vor allem die Delta-Variante des Virus, sie dominiert längst auch in Deutschland. Der Impfschutz ist gegen Delta allerdings nicht so stark wie gegen vorhergehende Varianten.

Der Pharmakonzern Biontech/Pfizer schlägt nun eine dritte Corona-Impfung vor, um den Schutz zu verbessern. Wie stehen Wissenschaft und Politik dazu, wer würde von einer dritten Impfung besonders profitieren und was würde es für die weltweite Impfstoffversorgung bedeuten? Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig gibt die Antworten dazu im Podcast.

