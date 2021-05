Die Gier – warum sie jeder in sich hat und sie Thema einer Ausstellung ist

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg widmet sich dem Gefühl der Gier in einer Ausstellung. Warum hat sich das Museum für dieses Thema entschieden? Und wie hat sich der Blick auf die Gier im Laufe der Zeit verändert?

Die Gier ist ein äußerst zwiespältiges Gefühl. Nun ist sie Thema einer Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart. Adrienne Braun aus dem Kulturressort erzählt im heutigen Podcast, was die Gier im Museum zu suchen hat und wie sich der Blick auf dieses Gefühl im Laufe der Zeit verändert hat.

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

Egal ob im Auto, in der Stadtbahn oder zuhause auf dem Sofa: Ab 17 Uhr steht der Podcast für Sie zum Abrufen bereit – und begleitet Sie in den Feierabend. Hier geht es zu allen Podcast-Folgen: https://www.schwabo.de/feierabend