Restaurant-, Kino- oder Stadionbesuch – dieses Vergnügen könnte in Deutschland bald für Ungeimpfte gestrichen sein. Armin Käfer erklärt die rechtliche Lage zu Impfpflicht und Freiheitseinschränkungen.

Ungeimpfte könnten bald sehr viel weniger Rechte im Alltag haben – dann wenn die vierte Welle kommt. Politiker wie Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU haben solche Freiheitseinschränkungen ins Gespräch gebracht. Die könnten sogar dann gelten, wenn die Ungeimpften einen negativen Test vorweisen können. Von einer Impfpflicht durch die Hintertür spricht die FDP. Was rechtlich überhaupt möglich ist und wo es bereits eine Impfpflicht gibt, erklärt im heutigen Podcast Armin Käfer.

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

Egal ob im Auto, in der Stadtbahn oder zuhause auf dem Sofa: Ab 17 Uhr steht der Podcast für Sie zum Abrufen bereit – und begleitet Sie in den Feierabend.

Hier geht es zu allen Podcast-Folgen: www.schwabo.de/feierabend