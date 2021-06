Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer darf die Regenbogen-Kapitänsbinde tragen, die bunte Beleuchtung des EM-Stadions in München verbietet der europäische Fußballverband Uefa. Welches Recht hat der Verband, ein solches Verbot auszusprechen?

Die Allianz-Arena in München darf morgen beim letzten EM-Gruppenspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung leuchten. Der europäische Fußballverband Uefa verbietet es. Was sind die Gründe für das Verbot? Und was steckt eigentlich hinter der geplanten Aktion? Die Antworten auf diese Fragen im heutigen Podcast von Sportredakteur Marko Schumacher.

