Noch gleicht der Fortschritt an den verschiedenen Baustellen zu Stuttgart 21 eher einem Flickenteppich, doch der erste Strommast für die Oberleitungen des milliardenschweren Bahnprojekts steht nun. Unser Autor Christian Milankovic gibt einen Überblick über die Bauarbeiten.

Bis zu 8,2 Milliarden Euro könnte das Bahnprojekt Stuttgart 21 insgesamt kosten. Ausgeschrieben hätte diese Zahl neun Nullen. Doch wie weit sind Bauarbeiten in der Landeshauptstadt und an den anderen Baustellen? Unser Autor Christian Milankovic beobachtet den Baufortschritt schon länger und gibt im heutigen Feierabend Podcast ein Update.

