Werbeclips auf Social-Media-Plattformen versprechen mit sogenanntem Multi-Level-Marketing schnelles Geld. Doch viele fallen damit auf die Nase.

Die Idee hinter MLM, auch Network-Marketing oder Direct Marketing Business genannt, ist folgende: Eine Firma beschäftigt freiberufliche Vertriebler, die von Person zu Person Produkte verkaufen und hier und da neue Verkäufer werben sollen. Das wohl prominenteste Beispiel für ein MLM-Unternehmen ist Tupperware. MLM-Systeme sind also legal. Zu satten Gewinnen für die frisch angeworbenen Vertriebler führen sie allerdings in den seltensten Fällen. Auf Social-Media-Plattformen wie Youtube oder Instagram gibt es zuhauf Videos, in denen ein vermeintlich erfolgreicher Mensch für sein MLM-System wirbt. Doch Verbraucherschützer warnen: Was als Einkommens- oder sogar Geschäftsmöglichkeit beworben wird, endet meist mit hohen Verlustraten für die Einzelnen.

