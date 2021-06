Ob das Futter mit Fleisch aus Massentierhaltung oder die Fäkalien – Haustiere beeinflussen die Ökobilanz ihrer Besitzer erheblich.

Hunde, Katzen, Hamster – die Deutschen hängen an ihren Haustieren. Dass diese aber durchaus auch eine Belastung für die Umwelt sind, daran denken die wenigsten. Laut einer Studie der Technischen Universität Berlin stößt ein Durchschnittshund in seinem Leben etwa 8,2 Tonnen CO2 aus, 630 Kilo jährlich. Damit es für das Klima erträglich ist, dürfte laut Weltklimarat jeder Mensch pro Jahr nicht mehr als zwei Tonnen CO2 verursachen. Neben der Tiernahrung haben auch die Ausscheidungen der Hunde signifikante Folgen für die Umwelt: Ein Durchschnittshund kommt in seinem Leben auf rund eine Tonne Kot und knapp 2000 Liter Urin.

Welche Tierarten belasten die Umwelt besonders und wie ließe sich die Bilanz verbessern? Ist eine alternative fleischlose oder sogar vegane Ernährung für Haustiere geeignet? Darüber spricht Florian Dürr aus dem Ressort Leben im aktuellen Podcast.

