Es ist das letzte Turnier von Nationaltrainer Jogi Löw. „Wir sind gut gerüstet und freuen uns, dass es losgeht“, betont der 61-Jährige. Doch gleich zum EM-Auftakt blüht den Deutschen gleich eine Hammer-Partie.

Weltmeister Frankreich ist der schwerstmögliche Gegner. Die deutsche Mannschaft tritt in diesem Turnier nicht als Favorit an. Doch auch die Nationalelf hat einige Ball-Künstler auf dem Rasen, beruhigt unser Sportredakteur Heiko Hinrichsen im aktuellen Podcast. Allerdings hänge der Erfolg auch davon ab, dass einige ihre Launen in den Griff kriegen.

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

Egal ob im Auto, in der Stadtbahn oder zuhause auf dem Sofa: Ab 17 Uhr steht der Podcast für Sie zum Abrufen bereit – und begleitet Sie in den Feierabend. Hier geht es zu allen Podcast-Folgen: https://www.schwabo.de/feierabend