Von Klima bis Steuern: Was Laschet als Kanzler plant

Am Mittwochabend war Armin Laschet zu Gast bei der Podiumsdiskussion von StZ und StN. Die wichtigsten Themen des Gesprächs fasst StN-Chefredakteur Christoph Reisinger im heutigen Feierabend Podcast zusammen.

Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat sich am Mittwochabend den Fragen von StN-Chefredakteur Christoph Reisinger und seinem Kollegen Joachim Dorfs (StZ) gestellt. In welchen Punkten konnte der CDU-Politiker überzeugen? Zu welchen Themen wollte er sich nicht eindeutig äußern? Im Podcast gibt Christoph Reisinger eine kompakte Zusammenfassung der Podiumsdiskussion.

