Hof- und Gartenflohmarkt in Villingen 90 Stände locken Schnäppchenjäger

99 Luftballons wie in Nenas gleichnamigem Sommerhit werden es nicht sein, aber fast: 90 Teilnehmer nämlich haben ihren Hut für den wohl größten Outdoor-Flohmarkt der Doppelstadt in den Ring geworfen und werden ihre Stände am Samstag mit Ballons schmücken.