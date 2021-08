Neue Homepage in Calw - Wo gehts zum Bürgerservice?

1 In gänzlich neuem Gewand präsentiert sich der Internetauftritt der Stadt Calw. Foto: Rousek

Seit kurzem hat die Stadt Calw zwei separate Internetauftritte. Einen für die Touristen und einen für die Bürger. Wie findet man sich auf den Seiten zurecht? Ist die Umstrukturierung gelungen? Wir haben den Test gemacht.

Calw - Einfach zu finden ist die Seite, zumindest jene für Touristen. Googelt man nach dem Suchbegriff "Calw" findet man gleich als erstes Suchergebnis die Website, die über Ausflugsmöglichkeiten in der Stadt und in der näheren Umgebung informiert. Touristen dürfen sich also freuen. Für Bürger hingegen beginnt erstmal das Rätselraten.

