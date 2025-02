Schwabennacht in Hausach: Wortwitz mit einer Portion Varieté

Schwabennacht in Hausach

1 Karl-Heinz Dünnbier ging in den Bauchredner-Dialog mit Puppe „Seniorin Käthe“. Foto: Ramsteiner

Hausach erlebte die Premiere des Formats „Schwabennacht“. Auf vielfältige Weise wurde das Publikum in der Stadthalle unterhalten.









Einen köstlichen Abend bereitete die Agentur Siedepunkt am Samstag dem überwiegend badischen Publikum in der fast voll besetzten Stadthalle bei der ersten „Schwabennacht“. Die Zutaten dieses komödiantischen Gaisburger Marschs bestanden aus einer großen Portion Comedy, vielen kleinen Bröckele Wortwitz, einer Portion Varieté, einer Prise Satire, etlichen gut abgelagerten Witzen aufgekocht in einer Brühe Klischee. Das Publikum konnte gar nicht genug bekommen davon.