2 Vergangenen Freitag waren die Arbeiter mit der Errichtung des Schutzzaunes beschäftigt. Foto: Escher

Steinschlag am Ortsausgang von Lauterbach in Richtung Sulzbach: Der neue Schutzzaun ist dringend notwendig.















Lauterbach - Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass der Stützzaun im Ortsausgang von Lauterbach in Richtung Sulzbach nötig ist – hier ist er: "Es gab einen Einschlag zu verzeichnen: Ein Stein mit einer Kantenlänge von 50 Zentimetern blieb vor wenigen Tagen glücklicherweise in der Gabionenwand hängen", informiert Joachim Hilser vom Straßenbauamt. Der Stein purzelte nachts nach unten und wurde am nächsten Morgen bemerkt. Am vergangenen Freitag (linkes Bild) waren die Arbeiter mit der Errichtung des Zaunes beschäftigt. Am Mittwoch (rechtes Bild) stand der Zaun bereits. Hilser ist guter Dinge, dass die Ampelregelung noch vor Weihnachten dauerhaft entfallen und der Verkehr wieder ungehindert rollen kann. Allerdings: "Wir warten noch auf Material aus Österreich, das noch verbaut werden muss." Dieses Material soll zwischen Zaun und Stützmauer verbaut werden.