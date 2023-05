Man kann es wirklich als Mammutprojekt bezeichnen, was aus den Reihen der Dorfgemeinschaft gestemmt werden soll. Kurzer Rückblick: Nachdem im vergangenen Jahr der Bewirtschafter seine Arbeit eingestellt hatte, stand die Nachfolgersuche an. Wie in den Sitzungen des Ortschaftsrates mehrfach thematisiert wurde, war diese Suche nicht unbedingt als einfach zu bezeichnen. Im Frühjahr schließlich konnte Ortsvorsteher Stefan Maier dann die positive Nachricht vermelden, ein Nachfolger für die Beweidung wurde gefunden.

Schritt zur Offenhaltung

Ehrlicherweise musste man sagen, war das nur der erste Schritt Richtung Offenhaltung der Landschaft. Da eine Übernahme des bestehenden Zaunes aufgrund des desolaten Zustandes nicht in Frage kam, galt es für die gut 16 Hektar die Weichen für die Einzäunung zu stellen. Ein fünflitziger Zaun, welcher den Anforderungen des Herdenschutzes Rechnung trägt, sollte es sein.

Über den Winter wurden bereits die ersten vorbereitenden Maßnahmen in Angriff genommen. Der Waldtrauf und die Zauntrasse selbst mussten teilweise aufgesägt werden, ein Wirtschaftsweg wurde mit dem Bagger wieder für den Materialtransport ertüchtigt. Ebenso musste in einigen Bereichen der Altzaun zurückgebaut und entsorgt werden.

400 Pfähle aus Fiberglas

In Abstimmung mit dem Landschaftsentwicklungsverbands (LEV) und dem zukünftigen Bewirtschafter wurden die Materialien für den Zaunbau beschafft. Als um Ostern dann der Großteil des Materials da war, konnten die vorbereitenden Planungen beginnen. Es galt im Vorfeld 400 Fiberglaspfähle mit insgesamt 2000 Isolatoren auszustatten, ein Kettendumper wurde mit einem speziellen selbstkonstruierten und geschweißten Aufsatz ausgestattet, der so den Pfahl- und Materialtransport über das schwierige Gelände übernehmen kann, außerdem wurden Anschraubhilfen für die richtige Höhe der Isolatoren in Eigenarbeit gefertigt. Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren, wurde eine Arbeitsgruppe namens „die Zaunbauer“ ins Leben gerufen. Als schließlich jüngst die Arbeit begann, war eine stattliche Anzahl an Helfern vor Ort.

Hohe Belastung

Ortsvorsteher Maier zeigte sich von der Arbeitsleistung beeindruckt und war sich somit sicher, dass auch dieses Projekt in der Gemeinschaft machbar sein wird, auch wenn er – zugegebenermaßen- mit dem Arbeitsumfang und der hohen Belastung für die Helfer bis zur Fertigstellung des Zaunes sehr hoch gepokert hatte.

Ein Bau des Zaunes durch eine Fachfirma wäre aufgrund der Kosten im sechsstelligen Bereich außerhalb jeglicher finanziell machbaren Vorstellung gewesen. Deshalb blieb festzuhalten, dass die Arbeit alternativlos ist. Ein Bewirtschafter selbst kann diese Länge an Zaun, die dem aktuellen Herdenschutzstandard entspricht, definitiv nicht aufbauen. Somit galt: Entweder man sorgt für die Offenhaltung durch Stellung des Zaunes oder das Tal wächst eben zu. Da zuwachsen definitiv keine Option war, wurde mit aller Tatkraft vorangeschritten. Dies war auch bei den Helfern festzustellen, denn neben des hervorragenden Arbeitsklimas auf der Fläche wurde auch die Notwendigkeit für die Arbeit gesehen. Seitens der Anwohner war die Unterstützung auch deutlich zu spüren. Wer selbst nicht mithelfen konnte, brachte sich mit einer Versorgung der Arbeitskräfte ein. Vom selbst gebackenen Kuchen über Kaffee- und Vesperspenden war für alles gesorgt.

Es wartet noch mehr Arbeit

In den kommenden Tagen und Wochen wartet noch ein gutes Stück Arbeit auf die Helfer. Auf den insgesamt vier einzuzäunenden Flächen, die sich „Zundelgraben“ „Jägerhaus“ „Winterseite“ und „Taleingang-Schwallung“ nennen, wird eine beachtliche Menge an Material ausgebracht. So müssen 25 Kilometer Litze, 1000 Pfosten und gut 1700 Isolatoren installiert werden. Dazu kommen noch mehrere Tore für den Weidezugang oder auf Grundstücken, bei denen ein Weg die Weide kreuzt. Die Stromversorgung für die Weiden ist soweit auch sichergestellt. Zwei Weiden können mit den extra für die Beweidung installierten Steckdosen am neuen Trafohäuschen versorgt werden, die anderen zwei Weiden können voraussichtlich, so die ersten Gespräche seitens des Ortsvorstehers mit den Anwohnern, aus „privater Steckdose“ versorgt werden.

Somit sollte dank der festen und dauerhaften Stromversorgung eine gute Hütesicherheit gewährleistet werden können.

Dank an die Beteiligten

Ein großes Dankeschön

geht laut Ortsvorsteher Stefan Maier an die Bürger für ihre Mithilfe, sowie an Kim Ebinger vom LEV, die eine sehr große Hilfe für dieses Mammutprojekt darstellt. Ein großer Dank geht an den künftigen Bewirtschafter für sein Vertrauen, dass eine – wenn auch kleine – aber schlagkräftige Dorfgemeinschaft so etwas stemmen kann. Ein Dankeschön gilt auch dem Grundstückseigentümer, vertreten durch den Fürstlich Fürstenbergischen Revierleiter Martin Herrmann, der in konstruktiven Gesprächen immer ein offenes Ohr für die Belange der Offenhaltung und der Bürger hat. Nicht zuletzt geht ein herzliches Vergelt`s Gott auch an die Anwohner, die das Vorhaben mit großer Unterstützung mittragen.

Für den Bereich des Wüstenbaches

, welcher bisher ebenfalls beweidet wurde sei gesagt, dass dieser nicht vergessen wurde. Eine Einzäunung in diesem Jahr wäre allerdings über den leistbaren Arbeitsrahmen hinausgegangen. Hier wird versucht, eine andere Lösung zu finden, möglicherweise durch eine Mahd. Im kommenden Jahr könnte aber auch hier der Zaunbau als Lösung für die Offenhaltung als Option in Frage kommen.

Wer noch mithelfen möchte und kann

ist zur Teilnahme eingeladen. Bei Interesse wird um Kontaktaufnahme mit Stefan Maier gebeten. (ortsvorsteher-maier@web.de