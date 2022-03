1 Zivilschutzanlagen und Bunker? Wurden in Deutschland bisher stiefmütterlich behandelt. Historiker Martin Diebel erklärt, warum. Foto: seeshooteatrepeat/ Shutterstock

Die Ukraine befindet sich gerade in einer Situation, an die Europa zu lange nicht gedacht hat. Dennoch sind rückblickend Ausnahmezustände nichts Neues. Was lässt sich aus früheren Kriegen lernen? Historiker Martin Diebel verrät, wie Deutschland in der Vergangenheit damit umgegangen ist.















Oberndorf - Im Jahr 2007 beschlossen Bund und Länder gemeinsam, öffentliche Schutzräume nicht weiter zu erhalten. So steht es auf der Homepage des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). "Mit dem Fall der Mauer und der Beendigung des Ost-West-Konflikts schien das Szenario eines konventionellen Krieges mit großflächigen Bombardierungen und dem Einsatz chemischer und nuklearer Waffen nicht mehr zeitgemäß."

In der Ukraine aber ist es gerade wieder so weit. Dass davon auch Deutschland betroffen sein wird, ist laut BBK unwahrscheinlich. Wie aber wurde hier in der Vergangenheit mit Kriegs-Situationen umgegangen? Welche Vorbereitungen wurden getroffen und wie hat sich die Bevölkerung geschützt? Historiker Martin Diebel - heute Lehrer in Hohenstein-Ernstthal nahe Chemnitz - hat sich in jahrelanger Forschungsarbeit mit Zivilschutz und Krieg beschäftigt und mehrere Publikationen dazu herausgebracht. Unsere Redaktion hat im Interview mit ihm darüber gesprochen, was sich aus der Geschichte lernen lässt.

Wie ist Deutschland mit Bunker- und Luftschutzanlagen ausgestattet? Wäre die Bevölkerung im Ernstfall geschützt?

Eindeutig nein. Mit dem Ende des Kalten Krieges rückte das Bedrohungsszenario eines atomar geführten Krieges in den Hintergrund. Ein Neubau oder Erhalt von Bunkeranlagen war weder gesellschaftlich akzeptiert noch politisch gewollt oder finanziell umsetzbar. Bei der jetzigen Anzahl an einsatzfähigen Bunkern sind gerade einmal drei Prozent der Bevölkerung abgedeckt. Es gibt auch ein paar U-Bahn-Stationen, die darauf ausgelegt sind, im Fall eines Luftangriffs als Zufluchtsort zu dienen. Weil sie sowieso unter der Erde liegen, hat man nach dem Kalten Krieg gesagt, deren Funktion kann man doch auch mit der eines Atomschutzbunkers verbinden. In München zum Beispiel wurde das so gemacht.

"Rettungsnetzwerke sind sehr gut ausgebaut"

Werden es jemals mehr Atomschutzbunker werden?

Eher nicht. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stand an erster Stelle der Zivilschutz, dann kam der Katastrophenschutz. Das hat sich gewandelt. Es ist immer die Frage: Worauf bereiten wir uns vor? Und je weiter Kriege zeitlich in die Ferne rücken, umso mehr treten andere Probleme in den Fokus. Wir haben nämlich nicht nur für Kriege vorzusorgen, sondern auch für Umweltkatastrophen wie Hochwasser oder Erdbeben, wir haben den Klimawandel und jetzt zum Beispiel eine Pandemie. Der Zivilschutz ist beim Bund angesiedelt, der Katastrophenschutz beim Land. Deswegen versucht man, Doppelstrukturen zu schaffen. Dann gibt es die Förderung nämlich von beiden Stellen. Deswegen sind die Rettungsnetzwerke - angefangen beim Roten Kreuz über das THW bis zum Arbeiter-Samariter-Bund - sehr gut ausgebaut und mit Fahrzeugen, Ausrüstung, Hubschraubern und so weiter ausgestattet. Die kann man im normalen Alltag bei Notfällen ebenso brauchen wie im Katastrophen- oder sogar Kriegsfall. Wobei der (atomare) Kriegsfall bei den wenigsten Ehren- und Hauptamtlichen der Hilfsorganisationen den Erwartungshorizont ihrer Arbeit prägt.

Beim Bunker dagegen lässt sich schwer argumentieren, wofür er dienen soll, außer als Schutzeinrichtung im atomaren Kriegsfall Er ist allein beim Zivilschutz angesiedelt. Der wird gebaut und steht dann einfach herum. Bis vielleicht irgendwann mal ein Krieg kommt. Und dafür ist der Bau einfach zu teuer und die tatsächliche Schutzwirkung zu ungewiss. Dieses Problem begleitet die Befürworter eines flächendeckenden Bunkerbaus seit der Zündung der ersten Atombombe.

Der Fokus war zu Kriegs- und Krisenzeiten also ein anderer. So lange ist der letzte noch nicht her. Was ist von den Strukturen noch übrig?

In den 1990er-Jahren hat man stark abgerüstet. Das Bundesamt für Zivilschutz wurde Mitte der 1990er Jahre aufgelöst. Davor war der Zivilschutz beim Innerem verortet, dann bei den Finanzen. Man kann sich vorstellen, welchen Stellenwert das Thema dort noch hatte. Nach dem Terroranschlag 9/11 im Jahr 2001 hat man wieder daran gedacht, den Zivilschutz zu reaktivieren. Die Menschen haben sich wieder daran erinnert, dass es ja doch Gefahren gibt. Dann hat man das Bundesamt für Bevölkerungsschutz wieder zurückgeholt.

"Erst wenn ein Krieg droht, wacht die Politik auf"

Da ist also ein Muster erkennbar. Die Politik kümmert sich immer erst um die Vorbereitung auf Krisensituationen, wenn sie schon da sind.

Ja, das geht in Wellen. Wenn eine Krisenzeit da ist, ist der Grund wieder Thema. Dann wird fleißig aufgerüstet, aber sobald das Problem nachlässt, schläft auch die Arbeit wieder ein. Es sind immer die gleichen Reaktionsmuster. Krieg und die Vorbereitung auf einen solchen ist im Normalfall ein Expertenthema. Erst wenn er wieder droht, wacht die Politik auf und merkt, dass man wieder gleich unvorbereitet ist wie beim letzten Mal. Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches und aus psychologischer Sicht nachvollziehbares Problem.

Hat die Regierung aufgegeben und hingenommen, dass sie die Bevölkerung nicht vor allem schützen kann?

Aufgegeben würde ich nicht sagen. Es kommt immer darauf an, welches Bild man vom Staat hat. Man kann es so sehen, dass er als Sozialstaat verpflichtet ist, die Bürger zu schützen. Oder auch so, dass der Staat nur Hilfsmittel an die Hand geben kann, damit jeder sich selbst schützen kann. Damit wird die eigene Sicherheit im Kriegsfall zum Privatproblem. Jeder ist auch für sich selbst verantwortlich. Es ist ambivalent. Der Staat würde gerne für Sicherheit sorgen, aber andererseits ist es zu teuer, Bunker nur für die Eventualität zu bauen. Die Mittel für den Zivilschutz sind Ende der 80er-Jahre zwar sukzessiv gestiegen auf etwa 800 Millionen Mark (408 Millionen Euro, Anm. d. Red.) jährlich. Das klingt auch nach viel, reichte aber hinten und vorne nicht, wenn man Bunker für alle bauen will.

"Auf wirklich alles kann man nicht vorbereitet sein"

Man darf auch nicht vergessen, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, was passieren kann. Es ist fraglich, ob man auf alles vorbereitet sein kann. Angenommen, es gäbe tatsächlich einen Atomkrieg. Bunker sind darauf ausgelegt, dass man darin zwei Wochen überleben kann. Was aber, wenn die Rakete genau auf mein Haus fällt? Und selbst wenn nicht, reichen die zwei Wochen dann auch? Alles Wissen dazu stammte schließlich aus den Atomwaffentests der Amerikaner unter bestimmten Bedingungen. Die können im Ernstfall aber auch ganz anders sein.

Der Staat stellt also Hilfsmittel, mit denen sich der Einzelne selbst schützen kann. Was kann man sich darunter vorstellen?

Beim Bund gibt es heute zum Beispiel einen Vorrat an Jodtabletten für den Fall einer Atomkatastrophe. Diese Maßnahme stammt aus Zeiten des Kalten Krieges. Es gibt dort auch einen Vorrat an zum Beispiel Weizen, Reis und Milchpulver, für den Fall eines Versorgungsengpasses.

Und dann gibt es natürlich noch die Empfehlungen und Regeln, die die Regierung festsetzt. Sie sollen der Bevölkerung zeigen: Wenn ihr euch daran haltet, habt ihr eine Chance zu überleben.

Und ist das auch so?

Es wurde immer versucht, Kontrolle in Situationen zu bringen. Es wäre ja auch eine Bankrotterklärung, wenn die Regierung sagen würde: "Wir wissen leider auch nichts". Es wird immer mit Strukturen gearbeitet. Ob die hilfreich sind? Das ist die andere Frage. Man hat in Corona-Zeiten gesehen, wie schnell die Regeln sich geändert haben. Das war in Kriegszeiten nicht anders.

Was Empfehlungen angeht, war Deutschland recht bieder. In den USA und Großbritannien hat es abenteuerlicher ausgesehen. Die Duck-and-Cover-Cartoons in den 1950er-Jahren zum Beispiel sollten Kindern Zivilverteidigung erklären. Das hat aber regelrecht absurde Züge angenommen. Es wurde zum Beispiel gezeigt, dass man sich unter dem Tisch verstecken solle, wenn eine Atombombe fällt. Im Grunde spiegelten sie die Hilflosigkeit in dieser Situation wieder.

An Erwachsene gerichtet, aber nicht weniger makaber, waren die Protect-and-Survive-Broschüren der britischen Regierung um 1980: Die haben die Bürger darüber informiert, wie sie einen nuklearen Angriff überleben. Da gab es dann zum Beispiel eine Anleitung, wie man seine Angehörigen beerdigt. Gegen derartige Broschüren und Cartoons gab es natürlich Proteste und Kampagnen.

In Deutschland gab es weniger derart spannende Debatten. Den Bürgern wurden natürlich auch Broschüren und Regeln an die Hand gegeben, aber die waren nüchterner gehalten. Darin konnte man nachlesen, wie viel Wasser man vorrätig haben sollte und was man sonst noch so vorrätig haben musste.

Macht es Sinn, sich selbst zum Beispiel mit Vorratslagern auf einen Notfall vorzubereiten?

Jede Vorbereitung auf eine Katastrophe beruht auf Spekulation. Das macht es so schwer, etwas Wirksames zu finden. Klar, wenn man einen Vorrat angelegt hat und dann die Versorgung zusammenbricht, kann man sagen: Das war sinnvoll. Aber was, wenn man einen Vorrat angelegt, aber nicht für Hochwasser vorgesorgt hat - und dann kommt ein Jahrhundertregen? Die Wahrscheinlichkeit, genau auf das Richtige vorbereitet zu sein, ist bei allem, was passieren kann, immer gering.

Warum gibt die Regierung in Kriegszeiten dann überhaupt Empfehlungen und Richtlinien heraus? Geht es nur darum, den Menschen das Gefühl zu geben, sie könnten etwas Sinnvolles tun?

Der Zivilschutz war im Kalten Krieg immer ein Wurmfortsatz des Militärischen. Und für militärische Verteidigungsstrategie war es wichtig, dass die Bevölkerung unter Kontrolle gebracht wird. Die größte Angst ist, dass das eigene Volk panisch und kopflos durch die Straßen rennt. Wie soll man den Feind bekämpfen, wenn man von den eigenen Zivilisten dabei behindert wird? Und deswegen lautet die wichtigste Regel: Bleiben Sie zu Hause. Die Prinzipien hat die Nato in den 1950ern herausgegeben. Denn zu Hause sind die Menschen aufgeräumt. Und dann muss man ihnen noch etwas in die Hand geben, damit sie beschäftigt sind. Mit den Regeln sind sie beruhigt, weil sie sich vorbereitet fühlen.

"Die Regierung kann nicht alle Leute schützen"

Es geht also nicht darum, die Bevölkerung zu schützen, sondern darum, dem Militär den Weg freizumachen.

Die Regierung will sicherlich beides. Aber sie hat inzwischen festgestellt, dass sie die Leute nicht alle schützen kann. Es war seit Anfang des 20. Jahrhunderts - also seit Kriege vornehmlich nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern überall stattfinden - die wichtigste Frage, was man mit der Bevölkerung macht. Flüchtlingsbewegungen behindern das Militär.

Mit den technischen Möglichkeiten sind auch die Möglichkeiten gewachsen, Krieg großflächig zu führen. Gerade im „Dritten Reich“ war es dann so, dass die Bomben plötzlich im ganzen Land waren. Die Bevölkerung war direkt betroffen, ihr Leib und Leben bedroht.

Daraus ist der Luftschutzgedanke entstanden. Es wurde erst einmal viel investiert, um dann festzustellen, dass es vergebens war. Es ist unmöglich, alle an sichere Orte zu bringen. Also hat man sich auf die Ausstattung und Ausrüstung des Militärs konzentriert und die Verantwortung für die eigene Sicherheit in die Hände der Menschen gegeben. Die Regierung tut also, was finanziell möglich ist: Sie investiert ins Militär und der Rest muss eben laufen. Man ist also nicht vom Zivilschutz und der Verteidigung abgerückt, es wird jetzt nur in andere Bereiche investiert. Auch in Hilfsorganisationen. Man kann sagen: Das Denken ist realistischer geworden.

Worauf lag der Fokus, als Kämpfe noch auf dem Schlachtfeld ausgetragen wurden?

Im 30-jährigen Krieg zum Beispiel hat noch keiner an den Schutz der Bevölkerung gedacht. Da war es dem Herrscher egal, ob Bauern gestorben sind. Es hieß damals nicht: Wir sind der Staat, sondern: Der Staat bin ich. Und das Volk war halt auch da. Ab dem 20. Jahrhundert war aber alles stärker verwoben. Die Wirtschaft ist globaler geworden. Der Staat war fortan also auf die Bevölkerung angewiesen. Eine solche Einstellung konnte man sich im Zweiten Weltkrieg also nicht mehr leisten. Auch wenn es noch eine Diktatur war, so war der Diktator wirtschaftlich doch vom Volk abhängig.

Nicht nur der Luftschutz, auch Versicherungen sind dadurch aufgekommen. Denn jeder bildete einen wichtigen Teil der Gesellschaft. Es wurde erwartet, dass der Staat auch etwas für die Menschen tut. Und das hat er, denn die Menschen müssen ganz nebenbei ja auch dazu gebracht werden, für ihr Land kämpfen zu wollen, wenn es hart auf hart kommt.

Regierung und Bevölkerung haben im Krieg immer gleichermaßen eine Rolle gespielt. Die technischen Möglichkeiten haben nur die Art und Weise verändert, wie Krieg geführt wird. Und je stärker die Technik ausgebaut wird - mit Wasserstoffbomben und allem, was danach vielleicht noch kommt -, umso mehr muss man sich die Frage stellen, ob es überhaupt möglich ist, sich effektiv zu schützen.