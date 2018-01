Schutterwald Neuer Stecknadel-Fund in Lebensmittelpackung

Diesmal steckte sie in einer Schale mit frischem Suppengrün: Erneut ist eine Stecknadel im abgepackten Lebensmittel eines badischen Supermarktes entdeckt worden. Diesmal fand sich der spitze Gegenstand in einem Geschäft in Schutterwald (Ortenaukreis), wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Kundin, die die Ware am vergangenen Freitag gekauft hatte, fiel die Nadel beim Auspacken entgegen. Das Stechwerkzeug lag der Polizei zufolge "augenscheinlich lose in der Schale".

Im Gegensatz zu den Funden in Kaufland-Niederlassungen in Offenburg und Kehl (Ortenaukreis) war diesmal aber eine andere Unternehmensgruppe betroffen. Um welche es sich handelte, wollte die Polizei vorerst nicht sagen. Seit Dezember waren mehrere solcher Fälle bekanntgeworden, zuerst in Offenburg. Dort fanden Kunden bislang sechsmal Stecknadeln im selben Kaufland-Markt: unter anderem steckten sie in abgepackten Backwaren wie Bagel, Aufbackbrötchen oder Toastbrot sowie in einem Wurst-Snack.

Vergangenen Dienstag wurde in Kehl in einem weiteren Markt der Kette ein abgepacktes Kuchenstück gekauft und auch darin eine Nadel gefunden - allerdings sah diese anders aus als die in Offenburg. Die Käufer entdeckten die Nadeln vor dem Verzehr. Verletzt wurde niemand.