Schutterner bringt Kinderbuch raus: 30 Jahre lag die Geschichte in der Schublade

„Sie liebte das Vorlesen vor dem Zubettgehen. Aber noch mehr liebte sie, wenn ich eine Geschichte erfunden habe“, erzählt Ralf Ave im Gespräch mit unserer Redaktion und spricht dabei von seiner Tochter. Sie sei es gewesen, die ihn letztlich dazu brachte, ein Kinderbuch herauszubringen. Irgendwann hatte er sich die Geschichte von „Ben, dem Bären und Ludwig, seinem Freund“ ausgedacht. Die Geschichte wurde immer wieder erzählt, ergänzt und schließlich eines Tages im Jahr 1992 zu Papier gebracht. Den zweiten Band hatte Tochter Nicole auch schon gekannt.

Ein Illustrator hat ihn zur Veröffentlichung gebracht Jetzt hat Ave die Geschichte seinen Enkelsöhnen vorgelesen und erzählt. „Die drei Jungs sind begeistert“, erzählt Ave. Der zweite Band schlummerte lange im Dornröschenschlaf – genau genommen 30 Jahre. Irgendwie hat die Familie das Leben eingeholt. Ave hat andere Bücher in Prosa, Lyrik und Lieder geschrieben und ist als Laienschauspieler engagiert. Ausschlaggebend für die Herausgabe des zweiten Bandes war letztlich sein Illustrator Antiranik Yavasoglu, ein frühere Kollege. Dieser ist in diesem Jahr in Pension gegangen und meinte, so gibt es Ave der Lahrer Zeitung weiter, Anfang des Jahres: „Sag mal, ich gehe in zwei Monaten in Pension, hast du nichts, was mich für eine gute Weile beschäftigt?“ Und ob Ave etwas hatte.

Kurzerhand zog er seinen vor 30 Jahren fertig geschriebenen zweiten Band von „Ben, der Bär, und Ludwig, sein Freund“ aus der Schublade. Selbst habe er den Text nochmals überarbeitet und dazu ein Kinderlied geschrieben, das sich ebenfalls im Buch findet. Das Buch will er bei Lesungen an Grundschulen vorstellen. Die Bilder bringt er auf eine Leinwand, damit die Kinder noch tiefer in die Geschichte eintauchen. Zum Schluss einer Lesung wird Ave mit den Kindern gemeinsam ein Lied anstimmen. Zudem liegt jedem Buch ein Malbuch bei, das die Kinder nochmals die Geschichte beim Ausmalen der Bilder verinnerlichen lasse.

Im Buch geht es um tiefe Freundschaft

Die Geschichte ist getragen von tiefer Freundschaft zwischen Ludwig, der Ben im Zoo betreut und ihn ständig begleitet. Nach einem Unfall kommt Ludwig ins Krankenhaus. Ben hat Sehnsucht nach seinem Freund und will ihn unbedingt besuchen. Nachdem Ludwig ins Krankenhaus gekommen ist, war Ben bei seinen Bäreneltern untergebracht. Aber das Heimweh nach dem Zirkus und seinem Freund Ludwig war riesengroß.

Ave spricht von tiefer und vor allem einer ungewöhnlichen Freundschaft. Getragen ist die Freundschaft auch von spannenden Ereignissen rund um den Zirkus. Bewusst richtet sich das Buch an Kinder zum Vorlesen oder selbst lesen ab dem Alter von fünf Jahren. Eine erste Leseprobe gab es für die drei Enkelsöhne. „Selbst die Zwillinge von neun Jahren fanden das Buch noch klasse“, erzählte Ave voller Stolz.

Das Buch

Das Buch ist ab sofort über den Buchhandel zum Preis von 14,80 Euro zu haben. Bestellungen unter ISBN 978-3-9802161-8-0 oder direkt bei Ralf Ave auf der Homepage unter www.aveverlag.de.