Schutterner bringt Kinderbuch raus: 30 Jahre lag die Geschichte in der Schublade

Der Schutterner Ralf Ave bringt sein zweites Kinderbuch heraus. Es ist die Fortsetzung von „Ben, der Bär, und Ludwig, sein Freund“.
„Sie liebte das Vorlesen vor dem Zubettgehen. Aber noch mehr liebte sie, wenn ich eine Geschichte erfunden habe“, erzählt Ralf Ave im Gespräch mit unserer Redaktion und spricht dabei von seiner Tochter. Sie sei es gewesen, die ihn letztlich dazu brachte, ein Kinderbuch herauszubringen. Irgendwann hatte er sich die Geschichte von „Ben, dem Bären und Ludwig, seinem Freund“ ausgedacht. Die Geschichte wurde immer wieder erzählt, ergänzt und schließlich eines Tages im Jahr 1992 zu Papier gebracht. Den zweiten Band hatte Tochter Nicole auch schon gekannt.