Ein Landschaftsplan könnte in Lahr Wachstum und Naturschutz vereinen

Ein Landschaftsplan für die Stadt Lahr könnte dabei helfen, den Schutterlindenberg als Naherholungsgebiet zu erhalten.

Die Stadt soll sich damit beschäftigen, einen sogenannten Landschaftsplan zu erstellen. Der Gemeinderat stimmte einem SPD-Antrag zu. Das Ziel: wirtschaftliche Entwicklung ökologisch gestalten – und Streit wie im Villenviertel verhindern.









„Das Ausmaß des städtischen Wachstums verbunden mit den vielen Bauvorhaben, der Klimawandel und der Rückgang der Biodiversität haben gezeigt, dass in Lahr ein aktueller Landschaftsplan dringend erforderlich ist“, stieg SPD-Fraktionschef Roland Hirsch in seinen Antrag ein. Der alte Plan, der zuletzt 1997 fortgeschrieben wurde, sei nicht mehr zeitgemäß. Daher wünscht sich die Fraktion von der Verwaltung, einen neuen Plan zu erstellen und diesen in den entsprechenden Ausschüssen zu behandeln.