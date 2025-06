Die Schutter ist am Montagnachmittag in Dörlinbach nach einem Starkregen über ihre Ufer getreten. Mit 30 Kameraden war die Feuerwehr im Einsatz.

Zentimeterhoch steht das Wasser auf der Dörlinbacher Hauptstraße vor dem Gasthaus Engel. Ein Auto kämpft sich gerade noch so durch und sorgt für meterhohe Spritzer aus Wasser und Schmutz: Die Bilder sind gleichermaßen eindrucksvoll und erschreckend. Ein Starkregen hat am Montagnachmittag die Straßen Dörlinbachs unter Wasser gesetzt.

„Es kam alles im Eiltempo“, berichtet Wolfgang Schätzle unserer Redaktion. Der Fotograf hat das Ereignis in Bild und Video festgehalten. „Die Hauptstraße war komplett zu, der Verkehr wurde über den Kappelberg umgeleitet“, erzählt er weiter. Pech hatten die Lastwagen- und Busfahrer. Für sie gab es kein Durchkommen, bis die Feuerwehr Schuttertal das Schlimmste bereinigt hatte. Am Abend waren die Straßen wieder frei. „Es war nicht so schlimm wie vor vier Jahren“, erinnert sich Schätzle.

Bauhof der Gemeinde unterstützt die Feuerwehr

„Wir wurden gegen 15.30 Uhr alarmiert“, berichtet Achim Zehnle, Kommandant der Schuttertäler Wehr, im Gespräch mit unserer Redaktion. Seine Männer und Frauen waren zu diesem Zeitpunkt noch dabei, die Keller auszupumpen. Acht Keller, so Zehnle, seien aufgrund der Überschwemmung vollgelaufen. „

Die Feuerwehr Schuttertal war mit 30 Mann im Einsatz. Foto: Wolfgang Schätzle

Die Hauptstraße ist immer wieder das Thema“, denkt auch er an den Einsatz von 2021 zurück, betont aber auch, dass die Situation nicht ganz so schlimm sei. Gegen 18 Uhr ging er im Gespräch mit unserer Redaktion davon aus, dass der Einsatz nur noch eine Stunde dauern würde. Bis zu 30 Kameraden, so Zehnle, seien im Einsatz gewesen. Unterstützung erhielt die Feuerwehr durch den Bauhof der Gemeinde.

Die Schutter trat über ihre Ufer. Foto: Wolfgang Schätzle

Bleibende Schäden außerhalb der vollgelaufenen Keller hat der Starkregen nach dem ersten Eindruck des Kommandanten nicht hinterlassen. Doch eine Sorge hat er: In Dörlinbach steigt ab Samstag für drei Tage auf dem Festgelände neben dem Sportplatz nur unweit der überfluteten Stellen das große Jubiläumsfest. Die Aufbauarbeiten, berichtet der Kommandant, seien durch die Überschwemmung zwar nicht beeinträchtigt worden. Doch die Wiese vor der Kita, die am Wochenende als Parkplatz dienen soll, habe unter Wasser gestanden. Ob dies nach der Überschwemmung noch möglich oder die Wiese zu matschig geworden ist, vermag Zehnle am Montag nicht zu sagen. „Das müssen wir in den kommenden Tagen schauen.“

Das Hochwasser im Schuttertal 2021

Ein besonders schweres Unwetter traf Schuttertal vor vier Jahren. Grund waren ein heftiges Gewitter und Starkregen am 8. Juni. Die Schutter und deren Zuflüsse traten über die Ufer. Wie beim aktuellen Unwetter war auch die Hauptsraße in Dörlinbach überflutet. In Schweighausen wurde die L 103 durch Wassermassen, Schlamm, Geröll und Äste unpassierbar. An einem Anwesen in der Bergstraße wurde das Fundament einer Scheune teilweise weggespült. In Dörlinbach wurden die Durchgangsstraße und weitere Straßen durch die Wassermassen der Schutter und weiterer kleinerer Zuflüsse komplett überflutet und unpassierbar. Durch das Wasser liefen mehrere Keller voll. Am Folgetag peitschten vor allem in Dörlinbach wieder die Wassermassen durchs Dorf und die Hauptstraße musste gesperrt werden.