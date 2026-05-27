Schuss in Weil am Rhein: „Dafür steht Friedlingen nicht“

Eine Leserin will sich davon distanzieren, dass Schießereien in Friedlingen an der Tagesordnung seien und weist auf ein multikulturelles Miteinander hin.
Mich hat es sehr gewundert, dass ausgerechnet meine Zeitung so einen aufreißerischen Artikel schreibt. Seid 49 Jahren lebe ich in Stadtteil Friedlingen, ich will nicht behaupten, dass es in Friedlingen keine Kriminalität gibt, aber in keinem Fall in dem genannten Rahmen, dass Schießereien auf der Tagesordnung stehen. Dafür steht Friedlingen nicht!