3 Noch am Einsatzort erlag der Mann seinen Verletzungen. Foto: Daniel Löb/dpa

Ein Mann soll in Mittelfranken Bundespolizisten attackiert haben. Diese schießen. Der Mann stirbt. Wie kam es dazu?









Lauf an der Pegnitz - Nach dem tödlichen Schuss von Bundespolizisten auf einen mutmaßlichen Messerangreifer in Lauf an der Pegnitz bei Nürnberg sind das Motiv und der genaue Tatablauf noch unklar. "Wir sind noch ganz am Anfang der Ermittlungen", sagte Heike Klotzbücher von der Staatsanwaltschaft in Nürnberg.