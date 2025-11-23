Schura verschiebt seine Grenze: Held Sondermaschinen darf wachsen

Einstimmig billigte der Trossinger Gemeinderat eine mögliche Erweiterung eines international agierenden Unternehmens im Stadtteil Schura.
Die Firma Held Technologie GmbH ist ein historisch gewachsenes, familiengeführtes Unternehmen, das 1949 als Polierwerkstatt für Uhrengehäuse begann und sich auf den Sondermaschinenbau konzentriert. Es hat 80 Mitarbeiter und die Aussichten für die Zukunft sind angesichts innovativer Entwicklungen wie die weltweit einzigartige Expertise rund um die isobare Doppelbandpresse offenbar gut.