Schura verschiebt seine Grenze: Held Sondermaschinen darf wachsen

Die Firma Held Technologie GmbH ist ein historisch gewachsenes, familiengeführtes Unternehmen, das 1949 als Polierwerkstatt für Uhrengehäuse begann und sich auf den Sondermaschinenbau konzentriert. Es hat 80 Mitarbeiter und die Aussichten für die Zukunft sind angesichts innovativer Entwicklungen wie die weltweit einzigartige Expertise rund um die isobare Doppelbandpresse offenbar gut.

„Das Unternehmen benötigt Planungssicherheit, um zu erweitern“, erläuterte Jochen Schweizer vom Baurechtsamt der Stadt, ein konkretes Bauvorhaben gebe es allerdings nicht.

Was geplant ist

Die Erweiterungsfläche befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des Betriebsgelände und gehört überwiegend schon der Firma. Die Geschäftsleitung des Unternehmens hatte das Bebauungsplanverfahren bei der Stadt beantragt, um bei Bedarf kurzfristig den Betrieb zu erweitern.

Die Flächen befinden sich im so genannten Außenbereich und dort dürfen ohne Bebauungsplan lediglich privilegierte Bauvorhaben entstehen – Landwirtschaft oder Anlagen zur Energieerzeugung und -transport. Die 2,15 Hektar (21 500 Quadratmeter) große Erweiterungsfläche fügt sich L-förmig um das bestehende Firmenareal und wird zum großen Teil landwirtschaftlich als Wiese genutzt.

Der Ortschaftsrat Schura hat dem Vorhaben zugestimmt und in diesem Zusammenhang angeregt, für die Zu- und Abfahrt die Ortsrandgrenze zu verschieben.

Das wären die Konsequenzen

Das hat auch Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, die dort, auf der Weigheimer Straße, von Verkehrsteilnehmern gefahren werden darf.

In der Nachbarschaft des Betriebes befindet sich ein weiteres Gewerbegebiet, ein landwirtschaftlicher Hof liegt ungefähr 130 Meter entfernt. Zwischen dem Betrieb und dem Wohngebiet befindet sich noch eine landwirtschaftliche Fläche mit Acker und Wiesen, die sich im Besitz der Stadt befinden. Im nördlichen Teil des Erweiterungsgebietes, zur Weigheimer Straße hin, soll eine Gebäudehöhe von zwölf Metern möglich sein, auf 80 Prozent der Fläche jedoch eine Höhe von 16 Metern. „Das sind heute übliche Höhen bei Gewerbegebäuden“, so Jochen Schweizer von der Stadtverwaltung.

Die bestehenden Hallen der Firma sind 10,50 Meter hoch, Ausnahme: der Turm mit dem Besprechungsraum ist 16 Meter hoch. Der Bebauungsplanentwurf wurde vom Stuttgarter Architekten- und Stadtplanungsbüro Baldauf erstellt. Dort ist unter anderem festgehalten, dass eine Dachbegrünung erfolgen muss.

Entlang der künftigen Außengrenze des Betriebes ist eine Begrünung durch eine drei bis fünf Meter breite Hecke verpflichtend.

Sind Fledermäuse betroffen?

Weil eine Baumgruppe gerodet werden muss, könnten möglicherweise Fledermäuse ihr Quartier verlieren, deshalb müssen drei Flachkästen für Fledermäuse installiert werden. Nachgewiesen wurden Fledermäuse auf dem Gelände jedoch nicht, aber in der Nachbarschaft. Bei den neu geschaffenen Parkplätzen muss für jeweils acht Parkplätze ein Baum gepflanzt werden. Gemäß dem baden-württembergischen Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz müssen mindesten 60 Prozent der neuen Dachfläche mit einer großflächigen Photovoltaikanlage belegt werden.

Nachdem der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes genehmigt hat, kommt es nun zur Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Behörden und Bürger können Anregungen zum Verfahren einreichen.

Gleichzeitig wird die Stadt die Verlegung der Ortsgrenze einleiten, so soll dann schon ab dem Bauernhof Schöndienst die Höchstgeschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer heruntergeschraubt werden. Ortsvorsteher Wolfgang Schoch nannte die Schaffung einer Erweiterungsmöglichkeit einen „Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung“ in dem 75 Jahre alten Traditionsunternehmen.