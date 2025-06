Geplante Investitionen: Schura investiert in Kindergartenparkplatz

Der Bau des Parkplatzes am evangelischen Kindergarten in Schura soll trotz ausbleibender Förderung noch in diesem Jahr starten.

Da die Arbeiten für den geplanten Parkplatz und der Umgebungsgestaltung am evangelischen Kindergarten nun immer dringlicher wird, der Antrag aber nicht in das ELR-Programm aufgenommen worden ist, soll nun in Absprache mit der Kämmerei und dem Tiefbauamt nach den Sommerferien mit den ersten Maßnahmen, der Ausschreibung und Vergabe, sowie dem Bau begonnen werden, teilte Ortsvorsteher Wolfgang Schoch mit.

Es seien seit dem Beschluss nun etliche Jahre vergangen und „wir werden die Maßnahme unter Einbeziehung von Sparmaßnahmen mit eigenen Mitteln umsetzen“. Im Haushalt 2025 waren brutto 190 000 Euro angesetzt, an Fördermitteln waren rund 60 000 Euro veranschlagt. Ingo Hohner wünschte sich, mehr Parkplätze rauszuholen und weniger Grün, Jürgen Haller plädierte für viel „Grün“. Auf alle Fälle soll die bestehende Planung weitestgehend so bleiben, allerdings unter dem Blickwinkel von Einsparungen. „Die Baumaßnahmen werden sich wohl bis ins kommende Jahr ziehen“, so der Ortsvorsteher, „auf alle Fälle wird es in diesem Jahr losgehen“.

Planung mit Einsparungen

Eine Sicherheitsüberprüfung in der Kellenbachhalle habe ergeben, dass in den Leimbindern Risse entstanden sind. „Dieser Schaden wurde in den Osterferien durch die Firma Burgbacher behoben“, so Wolfgang Schoch. Auch die Glasscheiben im Geländer auf der Galerie entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen zur Absturzsicherung. Die Scheiben müssten ausgetauscht werden. Es gebe hierfür eine Ausschreibung. Das Geländer werde aber wieder als Glasgeländer ausgeführt.

Dorfbegehung im Juni

Auch das Geländer im Treppenhaus entspreche nicht mehr den heutigen gesetzlichen Anforderung, die ein öffentliches Gebäude für die Sicherheit erfüllen müsse. „Zwischen den Treppenläufen werden deshalb Glasscheiben aus Sicherheitsglas eingebaut“, so Schoch. Die Arbeiten werden in den Sommermonaten ausgeführt.

Die nächste Ortschaftsratssitzung findet am Montag, 30. Juni, ab 18 Uhr in Form einer Dorfbegehung statt. Besucht werden öffentliche Einrichtungen, unter anderem die Kellenbachschule und der Friedhof.

Sollte die Witterung schlecht sein, wird die Dorfbegehung verschoben, der Termin am 30. Juni bleibt bestehen, im Falle schlechten Wetters beginnt eine Ortschaftsratssitzung um 19 Uhr im Rathaus.