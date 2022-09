Brand in Meßstetten

4 Foto: Feuerwehr Meßstetten

Nur noch die Reste ablöschen konnten die Feuerwehrleute in Meßstetten nach dem Brand eines Schuppens, der komplett zusammenbrach.















Meßstetten - Zum Brand eines Schuppens kurz nach dem Ortsausgang in Verlängerung der Hangergasse sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag ausgerückt. Kurz vor 13 Uhr war der Leitstelle starke Rauchentwicklung in Richtung Wildgehege gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der offenbar leerstehende Schuppen bereits abgebrannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Der Polizeiposten Meßstetten hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.