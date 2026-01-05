Schuppen steht in Flammen: Feuerwehr kann Großbrand in Sunthausen verhindern

Ein Schuppen steht in Vollbrand – direkt daran grenzen zwei Gebäude: Diese schwierige Lage musste die Feuerwehr in Sunthausen lösen. Am Ende konnte ein Großbrand verhindert werden.
Als Bad Dürrheims Kommandant Volker Heppler am Einsatzort in der Ledergasse in Sunthausen eintraf, war die Lage ernst: „Der Schuppen stand in Vollbrand – es gab schon einen Überschlag auf das benachbarte Gebäude.“ Gegen 16.15 Uhr wurde dort am Sonntag das Feuer gemeldet, innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Flammen in dem Schuppen aus.