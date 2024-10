Schuon-Lager in Wildberg: „Batterien sind das Herzstück der modernen Welt“

Schuon-Lager in Wildberg

1 Eine von mehreren Hallen des künftigen Logistikcenters der Schuon-Gruppe in Sulz am Eck: Nach der Fertigstellung Anfang 2025 werden hier vor allem Batterien für die E-Mobilität bis auf Abruf gelagert. Foto: Doris Löffler

Die Schuon-Gruppe mit Sitz in Haiterbach baut derzeit das größte Logistikzentrum des Landkreises in Sulz am Eck. Dort sollen hauptsächlich Batterien gelagert werden. Das Transformationsnetzwerk Nordschwarzwald hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen.









Was verbirgt sich hinter der bisher größten Investition des Logistik- und Transport-Unternehmens Schuon in Wildberg? Mit dem Bau des auf Sicherheit und Energieeffizenz getrimmten Logistikzentrums „Wildberg II“ wird die Kapazität von mehr als 10 000 Quadratmetern auf das rund Vierfache erweitert. Organisiert vom Transformationsnetzwerk Nordschwarzwald und dem Projektentwickler Goldbeck gab Geschäftsführer Alexander Schuon exklusiven Einblick in die Welt der Batterielogistik.