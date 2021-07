1 Bei der Übergabe der Lerninseln (von links): Realschulrektor Marco Held, Hartmut Kalmbach vom Unternehmen Koch Pac-Systeme, die Schüler Franziska Bührer und Martin Azhare, Bürgermeister Dieter Bischoff und GWRS-Rektor Lars Waffenschmidt. Foto: Stadler

Aus Bibliotheken oder von Flughäfen sind sie längst bekannt, für das Schulzentrum Pfalzgrafenweiler sind sie ein Novum: Rückzugsorte, in denen eine gemütliche Sitzbank und ein Arbeitstisch ebenso vorhanden sind wie Internet, Strom und Beleuchtung. Im Schulzentrum heißen sie "Lerninseln". Gemeint sind an einer Seite offene Boxen, die mit schallschluckendem Stoff ausgestattet sind und mit ihrer Infrastruktur dazu einladen, Pausen zu überbrücken, zu kommunizieren oder auch virtuell den Unterricht vorzubereiten.

Pfalzgrafenweiler - Die Firma Koch Pac-Systeme als Bildungspartner stellte dem Schulzentrum Pfalzgrafenweiler vier solcher Doppelkabinen dauerhaft zur Verfügung, in denen insgesamt acht Schüler Platz finden. Auf der Freiarbeitsfläche im Obergeschoss des Schulzentrums sollen sie in Kürze ihren endgültigen Standort finden. Bürgermeister Dieter Bischoff dankte der Firma für die Spende, die eine "sinnvolle und in die Zukunft gerichtete Investition" sei. Auch Marco Held, Rektor der Realschule, dankte dem Unternehmen. "Wir haben lange auf die Begegnung mit den Schülerinnen und Schüler verzichten müssen", sagte er, "und wir können jetzt wieder zusammenwachsen."

Dass Bildung nicht nur miteinander, sondern auch auf digitaler Ebene stattfinden könne, sei durch die Pandemie unverhofft gekommen, stelle aber auch künftig eine gängige Perspektive dar, sagte Lars Waffenschmidt, Rektor der Grund- und Werkrealschule, in seinem Dank.

Nutzer freuen sich schon

Schülersprecher Martin Azhare, Klasse 8a der Werkrealschule, freut sich darauf, in den Lerninseln Hausaufgaben zu machen, zwischendurch im Internet zu recherchieren oder auch mal den Akku seines Handys zu laden. Er kann sich vorstellen, die Lerninseln sowohl für schulische als auch für private Zwecke zu nutzen. Auch Franziska Bührer, Achtklässlerin an der Realschule, freut sich. In den Lerninseln lasse es sich inmitten der Freiarbeitsfläche ungestört und in Ruhe arbeiten.

Hartmut Kalmbach, Chefeinkäufer im Unternehmen Koch Pac-Systeme, war im Vorfeld auf die Gemeinde als Schulträger zugekommen und hatte das Vorhaben mit den beiden Schulleitern abgestimmt. Die Auszubildenden der Firma installierten die Lerninseln für das Schulzentrum und stehen auch weiterhin unterstützend zur Verfügung. Die Bildungspartnerschaft als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Schule solle den Schülern positive Signale vermitteln und den Blick nach vorne richten, so Kalmbach.