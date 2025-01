Schulzentrum in Pfalzgrafenweiler: Musiklehrer und Lesepaten dringend gesucht

1 Die geplante Bildungsreform der Landesregierung wird sich auch auf das Schulzentrum Pfalzgrafenweiler auswirken. (Archivfoto) Foto: Schulzentrum

Die aktuelle Lage an der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Pfalzgrafenweiler beleuchteten in der jüngsten Gemeinderatssitzung Rektor Lars Waffenschmidt und Konrektorin Michaela Schlünder. Waffenschmidt erfreuen die steigenden Schülerzahlen. Aktuell besuchen 407 Schulkinder die GWRS, davon 289 in zwölf Klassen der dreizügigen Grundschule und 118 in fünf Klassen der einzügigen Werkrealschule. 25 beziehungsweise 28 Schüler besuchen die große fünfte beziehungsweise sechste Klasse. 22 Schulkinder kommen aus Waldachtal, weitere 14 aus Spielberg und Egenhausen.