Schulzentrum Dornstetten: Bildungsmesse bietet praxisnahe Einblicke in die Berufswelt

24 Betriebe aus unterschiedlichen Branchen stellten sich bei der Bildungsmesse im Schulzentrum Dornstetten vor.

Das Schulzentrum Dornstetten hat am Donnerstag zum neunten Mal gezeigt, wie gelungene Berufsorientierung aussehen kann. Bei der inzwischen etablierten Bildungsmesse erhielten Schüler der Klassenstufen 8 und 9 der Werkreal- und der Realschule die Möglichkeit, sich direkt vor Ort über zahlreiche Ausbildungsberufe und berufliche Perspektiven zu informieren, heißt es in einer Mitteilung des Schulzentrums.

Gemeinsam organisiert von den Lehrkräften Caroline Brand, Melanie Mäder und Alexander Schumm von der Real- und Werkrealschule, stand dieser Nachmittag deshalb ganz im Zeichen der beruflichen Zukunft der Jugendlichen.

In ihren einführenden Worten unterstrichen Sonja Beck als Schulleiterin für die Werkrealschule und Eugen Blumenstock als Schulleiter für die Realschule die zentrale Bedeutung einer fundierten Berufsorientierung. Auch Bürgermeister Bernhard Haas betonte, dass die Berufswahl weit über den Einstieg ins Arbeitsleben hinausreiche und maßgeblichen Einfluss auf den weiteren Lebensweg habe.

Im direkten Austausch

Besonders geschätzt wurde von den Jugendlichen der direkte Austausch mit den 24 Betrieben aus unterschiedlichen Branchen. Neben klassischen Informationsständen waren es vor allem die Gespräche mit Auszubildenden, die großes Interesse weckten. Diese berichteten authentisch aus ihrem Berufsalltag und gaben Einblicke in Anforderungen, Chancen und persönliche Erfahrungen.

Dank an Organisatoren (von links): Realschulrektor Eugen Blumenstock, Alexander Schumm, Melanie Mäder, Caroline Brand, Werkrealschulrektorin Sonja Beck und Bürgermeister Bernhard Haas Foto: Realschule Dornstetten

Auch die Ausbilder standen für Fragen zur Verfügung und erläuterten, welche Voraussetzungen Bewerber mitbringen sollten. Dabei wurden neben schulischen Leistungen vor allem Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Motivation hervorgehoben. Strukturiert wurde der Messebesuch durch vorbereitete Arbeitsaufträge, die die Schüler dazu anregten, gezielt Informationen zu sammeln. So setzten sie sich unter anderem mit Anforderungen, Ausbildungsinhalten und Verdienstmöglichkeiten auseinander und konnten verschiedene Berufsfelder vergleichen.

Die Bildungsmesse am Dornstetter Schulzentrum habe sich damit erneut als wichtiger Baustein der Berufsorientierung erwiesen, so das Schulzentrum. Sie verbinde schulisches Lernen mit praktischen Einblicken und unterstütze die Jugendlichen so bei ihrer Berufswahl.