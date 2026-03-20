Schulzentrum Dornstetten: Bildungsmesse bietet praxisnahe Einblicke in die Berufswelt

24 Betriebe aus unterschiedlichen Branchen stellten sich bei der Bildungsmesse im Schulzentrum Dornstetten vor.
Das Schulzentrum Dornstetten hat am Donnerstag zum neunten Mal gezeigt, wie gelungene Berufsorientierung aussehen kann. Bei der inzwischen etablierten Bildungsmesse erhielten Schüler der Klassenstufen 8 und 9 der Werkreal- und der Realschule die Möglichkeit, sich direkt vor Ort über zahlreiche Ausbildungsberufe und berufliche Perspektiven zu informieren, heißt es in einer Mitteilung des Schulzentrums.