Schulzentrum Bisingen: Hausmeister machen die Gebäude startklar

1 Die rund 150 Geräte in der Kirchspielsporthalle werden während der Sommerferien gewartet und gereinigt. Foto: Hoffmann

Für einen blitzblanken Neustart sorgen derzeit die Hausmeister auf dem Bisinger Schulgelände. Während der Sommerferien sind sie täglich in- und außerhalb der Gebäude unermüdlich im Einsatz.









Während Baden-Württembergs Schüler momentan ihre Sommerferien genießen, ist am Bisinger Schulzentrum so einiges los: Zu zweit sorgen die Hausmeister täglich dafür, dass die Schüler nach den Ferien in eine saubere und aufgeräumte Lernumgebung zurückkehren können. Worum sich die Hausmeister auf dem Schulgelände kümmern: