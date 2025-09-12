Schulzentrum Althengstett: Reinigungsteam vollbringt in den Ferien eine Glanzleistung

Der Schulbetrieb ruht zwar in den Sommerferien im Schulzentrum und den Grundschulen, die Hausmeister und das Reinigungsteam haben aber viel zu tun.
Wenn für Schüler und Lehrer Sommerferien sind, heißt das nicht, dass im Schulzentrum gespenstische Ruhe herrscht. Die sechs Wochen sind für das Reinigungsteam und die Hausmeister eine Hochzeit, in der fleißig geputzt, repariert wird und die Räumlichkeiten wieder vorbereitet werden für einen guten Start ins neue Schuljahr. Das alles passiert weitestgehend im Stillen, ohne dass es von außen, von der Allgemeinheit wahrgenommen wird. Wir wollten darauf einen Blick werfen und haben bei Rainer Bubser, dem Leiter des Bauamts im Rathaus Althengstett, der auch Chef des Gebäudemanagements ist, nachgefragt.