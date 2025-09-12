Schulzentrum Althengstett: Reinigungsteam vollbringt in den Ferien eine Glanzleistung

Der Schulbetrieb ruht zwar in den Sommerferien im Schulzentrum und den Grundschulen, die Hausmeister und das Reinigungsteam haben aber viel zu tun.

Wenn für Schüler und Lehrer Sommerferien sind, heißt das nicht, dass im Schulzentrum gespenstische Ruhe herrscht. Die sechs Wochen sind für das Reinigungsteam und die Hausmeister eine Hochzeit, in der fleißig geputzt, repariert wird und die Räumlichkeiten wieder vorbereitet werden für einen guten Start ins neue Schuljahr. Das alles passiert weitestgehend im Stillen, ohne dass es von außen, von der Allgemeinheit wahrgenommen wird. Wir wollten darauf einen Blick werfen und haben bei Rainer Bubser, dem Leiter des Bauamts im Rathaus Althengstett, der auch Chef des Gebäudemanagements ist, nachgefragt.

Jährlicher Großputz „Mit dem Beginn der Ferien startet im Schulzentrum und in den drei Grundschulen Althengstett, Neuhengstett und Ottenbronn der jährliche Großputz,“ sagt Bubser. „Das organisieren und bereiten wir schon Wochen und teilweise Monate vorher vor.“ Die rund 40 dafür zuständigen Reinigungskräfte werden dabei unterstützt von etwa 20 Ferienjobbern, „in der Regel sind dies Schüler des Schulzentrums“, so Bubser.

Die Tafeln, Wände, Tische, Stühle, Türen, Fenster – alles wird einer gründlichen Reinigung unterzogen, „der Vorteil, dass wir das mit unseren eigenen Reinigungskräften machen, ist das Ergebnis“, betont Bubser. Für die Hausmeister wie das Reinigungsteam ist es das „eigene Gebäude“, für das sie zuständig sind, sie identifizieren sich damit. Und so behandeln sie es auch und das merkt und sieht man, sie sind nachher stolz auf ihre Arbeit, weiß Bubser zu berichten. Dasselbe gelte auch für die Schüler, die mitarbeiten, „klar wollen sie Geld verdienen, aber auch sie identifizieren sich noch mal ganz anders mit ihrer Schule“.

Kleinere Reparaturen

Parallel zum Großputz erledigen die Hausmeister kleinere Reparaturen, für die es keine externen Handwerker braucht: Da werden Gleiter an den Stühlen ersetzt, wacklige Stühle oder Tische wieder repariert, Türangeln geölt, ein Fenster gerichtet, die Abdeckungen der Lichtschächte kontrolliert, mal ein Kaugummi vom Boden gekratzt oder eine Sockelleiste wieder befestigt und viele andere kleinere Reparaturen an klassischen Verschleißteilen erledigt.

„Der Großputz wird von den Hausmeistern betreut, er läuft etwa zwei Wochen in den Schulen, danach geht es weiter in den fünf Kindergärten und Kitas in den drei Ortsteilen.“ Sind größere Reparaturen nötig oder mal ein Fußboden auszutauschen, gilt es die dafür nötigen Handwerker zu organisieren und einzuteilen, „das ist auch nicht immer einfach, denn Handwerker haben manchmal Betriebsferien im Sommer“. Wenn es heiße, „des könnt mr doch in de Ferien macha“, sei das leicht gesagt, aber nicht immer auch leicht umzusetzen. Auch die Rektoren haben manche Wünsche, die den Hausmeistern am letzten Schultag noch mitgegeben werden und die dann in den Ferien abzuarbeiten sind, heißt, es ist immer Flexibilität gefragt.

Ein letzter Rundgang und Rasenmähen

Wenn der Großputz erledigt ist, gehen auch die Hausmeister in Urlaub, sie müssen das zum Großteil ja auch in den Ferienzeiten erledigen, wie Bubser sagt und sollten aber in der letzten Ferienwoche wieder da sein. Dann wird „ums Haus rum“ bei allen Gebäuden noch mal nach dem Rechten gesehen, für Ordnung und Sauberkeit gesorgt und zum Beispiel der Rasen gemäht.

Herausfordernd ist im Moment, dass das Hausmeisterteam nicht ganz komplett ist, zum Beispiel durch Mitarbeiter, die in Rente gingen, was die Arbeitsorganisation nicht gerade leicht macht, sagt Bubser. Die aktuell sechs Hausmeister betreuen nämlich nicht nur das Schulzentrum mit Gemeinschafts- und Realschule, die drei Grundschulen sowie die fünf Kindergärten, sondern auch das Sportzentrum in Althengstett und die Flüchtlingsunterkünfte Am Gleis 1 in Althengstett sowie in Neuhengstett im Rössle und bei der Gärtnerei.